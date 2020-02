Dimitrov et son coup gagnant le plus inattendu: revers à deux mains

Grigor Dimitrov Il a vécu une de ces journées inoubliables pour la capacité de combattre et de sacrifier qu’il a dû montrer pour rester en vie dans le ATP 500 Acapulco 2020. “La seule chose que je me disais, c’est que je dois continuer à me battre. Je ne sais pas comment je l’ai obtenu, c’était vraiment difficile, mais je suis très heureux”, a déclaré un homme venu sauver deux balles de match contre lui. De plus, il a laissé des coups pour la mémoire comme un revers à deux mains, chose inouïe en bulgare.

La dernière fois que @GrigorDimitrov a frappé un vainqueur à revers à deux mains?

Comme jamais! # AMT2020 pic.twitter.com/hq32brJwKe

– Tennis TV (@TennisTV) 27 février 2020

.