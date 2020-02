Dimitrov: “Je dois être cohérent et continuer à me faire confiance”

Grigor Dimitrov veut rencontrer son meilleur tennis cette semaine dans le ATP 500 Acapulco 2020, et a fait son premier pas en battant Dzhumhur avec une grande solidité. “Je suis très heureux car il n’est jamais facile de gagner un premier tour, et plus encore ici, avec des conditions aussi changeantes entre le jour et la nuit. J’ai réussi à être patient et à rester concentré, je dois aller dans cette file. J’arrive ici sans gagner de nombreux matchs comme ça qu’il est important d’être cohérent et de continuer à me faire confiance “, a déclaré un homme dont le prochain rival sera Adrian Mannarino.

