Dimitrov: “Nous ne pouvons pas oublier les vrais héros du monde en ce moment”

Grigor Dimitrov montre son côté le plus favorable dans cette crise de coronavirus, après avoir fait un don important de fournitures médicales aux hôpitaux bulgares. “Je n’oublie jamais mes origines, j’ai un profond sentiment d’identité avec mon pays même si je vis en Californie et je ne pouvais pas laisser passer l’occasion d’aider. Je suis ému en le faisant et cela me fait me sentir vivant”, a déclaré le Haskovo sur le site Web de l’ATP. “Nous ne pouvons pas oublier qui sont les vrais héros de la planète: les toilettes, les employés des supermarchés, le personnel de nettoyage … Ce sont eux qui nous permettent de vivre et nous devons l’apprécier même lorsque nous revenons à la normale. Je veux m’impliquer le plus possible pour améliorer les choses “, a déclaré Grigor.

.