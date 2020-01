Dimitrov retourne au deuxième tour à Melbourne

Ça a commencé à surprendre Juan Londero avant Grigor Dimitrov, pointant la première manche de son match. Le Bulgare a dû se battre contre le courant contre un joueur de tennis très compétitif et combattant comme l’Argentin, mais après le deuxième set, Grigor a commencé à jouer plus lâche et à l’emporter sur son rival jusqu’à ce qu’il commence à broder au tennis et à prendre le contrôle de Londero qui ne faisait qu’augmenter son niveau dans le quatrième set, même si une pause a été décisive pour Dimitrov, qui a avancé au deuxième tour par un score de 4-6 6-2 6-0 6-4.

