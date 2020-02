Dinara Safina explique comment le tennis WTA a changé

L’ancien joueur de tennis russe Dinara Safina a récemment accordé une interview à sports.ru. La joueuse moscovite a analysé les changements les plus importants qu’elle trouve dans le tennis actuel en ce qui concerne son temps actif et a également parlé de sa relation avec Sofia Kenin.

L’Open d’Australie a beaucoup changé ces dernières années. “Au début, je ne savais pas où aller, ils ont absolument tout changé. Lorsque je jouais encore, il n’y avait que trois super pistes qui étaient la Rod Laver Arena, la Margaret Court et la Hisense Arena, maintenant appelée Melbourne Arena, et le reste était petit. Maintenant, ils se sont développés, ils sont devenus beaucoup plus gros. “

L’Open d’Australie, le meilleur tournoi du monde? “C’est probablement le cas. J’aime vraiment l’Australie, l’autre jour, je conduisais à Melbourne et j’ai été surpris de la taille et de la modernité de cette ville et de la proximité et du silence de ses habitants. Aux États-Unis, je n’ai vu que des améliorations vestiaires et à Roland Garros, rien n’a changé. “

Le tournoi des légendes. “Je suis allé à l’invitation dès qu’ils m’ont appelé. J’ai été ravi de participer. C’est formidable de faire partie de quelque chose comme ça.”

Sa présence sur le banc de Sofia Kenin. “Je l’ai rencontrée lorsqu’elle et Angelina Kalinina, une joueuse que j’entraînais, ont joué dans une ITF aux États-Unis en février 2017. Ce fut un match en trois sets très difficile dans lequel Sofia a fini par gagner. Après cela, nous nous sommes entraînés ensemble et je suis resté très impressionné. “

Suivi des circuits “Je suis les résultats du circuit, mais je ne regarde pas toujours les matchs. C’est surprenant la force que les jeunes joueurs apportent. Sofia est une joueuse très solide; quand elle joue, elle est capable de surmonter n’importe quelle difficulté.”

La grande incertitude du tennis WTA. “Maintenant, tous les joueurs ont trop de hauts et de bas et il est difficile de trouver un joueur avec suffisamment de stabilité.”

Le tennis maintenant n’est pas si varié. “Nous, les anciens joueurs, avons essayé de ne pas dire quelque chose comme ça, mais à mon époque, le circuit était beaucoup plus compétitif et diversifié. Henin, Clijsters, Davenport, Capriati, Dementieva, Myskina … Maintenant, tout le monde a appris à jouer au tennis basé sur la force, mais il n’y a pas assez de variété. Il est vrai qu’Andreescu a remporté un Grand Chelem, mais le reste? Osaka est un frappeur, Kvitova frappe aussi fort, Pliskova aussi. Sakkari a un jeu varié, mais n’est pas encore dans le top 10 ” .

La relation avec leurs anciens partenaires. “Je reste en contact avec d’anciens partenaires du circuit via les réseaux sociaux. Nous vivons tous dans des endroits différents. Ensuite, nous nous retrouvons dans certains tournois et c’est très agréable. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années.”

Safina aurait-elle eu une carrière aussi longtemps que Serena ou Kuznetsova si elle n’avait pas de problèmes de dos? “Je ne pense pas. Ce qui m’est également arrivé, c’est que je me suis retrouvé vraiment fatigué et épuisé émotionnellement, ce n’était pas seulement le dos. Il y a des choses qui n’ont pas fonctionné sur la piste. C’était une expérience tellement difficile pour moi que je ne peux même pas m’entraîner.” Par conséquent, maintenant je veux partager mon expérience avec les plus jeunes afin qu’ils se concentrent davantage sur le tennis. “

