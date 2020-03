Dinara Safina prévoit d’être entraîneur

Beaucoup de gens ont eu une immense joie en janvier dernier de voir Sofia Kenin conquérir l’Open d’Australie, mais pas par les Américains. A quelques mètres de la championne, cachée parmi son équipe de travail, Dinara Safina Il sourit timidement en se sentant finalement vainqueur du Grand Chelem. Juste ce qu’il n’a pas obtenu en tant que joueur, il a atteint l’âge de 33 ans en tant que conseiller. Une journée inoubliable qui a fait réfléchir la Russe au point de se fixer de nouveaux objectifs pour son avenir. Il parle de tout cela et bien plus dans une interview avec le Wta Publié il y a quelques jours. Aujourd’hui, nous retrouvons les titres les plus pertinents.

L’importance de la promotion. «J’ai appris le genre de connaissances que j’aimerais avoir en tant que joueur. J’ai été dans la position du joueur et je sais que cela a tendance à être vague. Chaque fois qu’ils me demandaient de faire une séance d’autographes ou quelque chose comme ça, j’essayais de le sauter. Maintenant j’y pense et je peux dire que j’ai fait une grosse erreur d’être comme ça. Maintenant que j’ai travaillé pour des tournois et que je peux voir comment ils fonctionnent, je souhaite que plus de joueurs comprennent à quel point il est important d’avoir des contacts avec les sponsors. À la fin de la journée, c’est seulement cinq ou dix minutes de votre temps, un temps qui compte beaucoup pour le tournoi et le joueur ne coûte rien. Lorsqu’un joueur rencontre cette connexion, le sponsor s’en souvient et est plus susceptible de vouloir continuer à aider le tournoi. »

Une amélioration à proposer. «Je pense que ce serait une bonne idée que les sponsors puissent participer un peu plus aux tournois pour voir comment ils fonctionnent. Les joueurs doivent faire ce qu’ils peuvent pour se vendre, car il ne s’agit pas seulement d’être sur le terrain, mais aussi hors du terrain. Vous venez année après année au même tournoi et rencontrez les personnes qui vous soutiennent. Plus vous vous connectez avec les gens, vos fans, plus vous continuerez à bénéficier de ce soutien à votre retour l’année prochaine. Bien sûr, je n’ai appris cela que lorsque j’ai arrêté de fumer. »

Un avenir incertain. «Parfois, je pense à être dans un endroit spécifique, avec un groupe de jeunes à former. J’aimerais construire un joueur, pas exactement à partir de zéro. Je préférerais avoir une personne de 15 à 16 ans environ, à cet âge, elle commence à mûrir et est sur le point de devenir professionnelle. Je pourrais avoir un groupe avec moi et quelqu’un qui voyagerait avec eux n’aurait pas besoin de voyager à plein temps. Jusqu’à la mi-avril, je veux y penser et le laisser partir. En attendant, je veux me vider la tête, faire mes choses et voir ce qui se passe. Il y a ces deux possibilités, plus nous approchons de la journée, plus la réponse sera proche. »

Expérience avec Kenin en Australie. «Je voulais à nouveau aborder le tennis. La seule chose que j’ai dit à Sofia était de profiter de la finale. C’est un moment et une expérience uniques, je pense que c’est ce qui me manquait. J’étais toujours trop tendu lorsque j’atteignais la finale, tellement désireux de gagner que mon esprit était complètement bloqué. Bien sûr, nous voulons tous gagner, mais une fois que vous y êtes, vous devez en profiter et vous amuser. C’est ce que j’ai raté. »

Exemple de Clijsters. «J’aime vraiment penser à la vie, pourquoi nous venons dans ce monde et quel est notre but. Nous n’avons qu’une seule chance, il n’y a pas d’autre vie après. Si c’est ce qui vous rend heureux, pourquoi ne pas le faire? Peut-être que quelqu’un pense que c’est fou, qu’avec trois enfants son temps est passé, qu’il n’est plus jeune. Je comprends, mais si cela vous rend heureux, vous n’avez à écouter personne, seulement votre cœur. Il vaut mieux avoir essayé, même si ça ne marche pas, car personne ne le sait. Jusqu’à ce qu’elle essaie, elle ne le saura jamais, mais au moins elle a été honnête avec elle-même et doit être satisfaite d’avoir essayé. Vous pensez peut-être que vous avez fait un rêve et que vous souhaitez le réessayer. Ensuite, si cela ne fonctionne pas, il a peut-être fait tout ce qu’il voulait. »

