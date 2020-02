Dinara Safina sur le coaching, Sofia Kenin et Kim Clijsters

L’ancienne n ° 1 mondiale Dinara Safina dit qu’elle veut faire quelque chose dans le domaine du coaching, tout en parlant au site Web de la WTA Tour dans une interview. Safina, qui a terminé deuxième de l’Open de France 2008, de l’Open d’Australie 2009 et de l’Open de France 2009, dit: “Parfois, je pense à être au même endroit et à avoir un groupe de joueurs avec qui je pourrais travailler.

J’aimerais faire un joueur, pas exactement à partir de zéro. Je préférerais avoir quelqu’un vers 15 ou 16 ans. À cet âge, il commence à mûrir et à devenir pro. Pour moi, je pourrais soit faire un petit groupe et travailler avec eux, soit avoir quelqu’un en tournée, ce qui signifierait voyager à plein temps.

Jusqu’à la mi-avril, je veux expirer et me laisser aller. En attendant, je veux me vider la tête, faire mes propres trucs et voir ce qui va arriver. Il y a ces deux possibilités, et plus nous approcherons de la journée, la réponse viendra. “

La Russe de 33 ans a été vue récemment à Melbourne dans la loge de la championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin et dit que le seul conseil qu’elle lui a donné était de s’amuser pendant qu’elle était sur le court. “Je voulais à nouveau me rapprocher du tennis.

Je pense que la seule chose que je lui ai dit était juste de profiter de la finale. C’est un moment et une expérience uniques, et je pense que c’est ce qui me manquait. J’étais trop tendu avant mes finales, tellement impatient de gagner que mon esprit était complètement bloqué.

Bien sûr, vous voulez gagner, mais vous y êtes déjà, alors profitez-en et amusez-vous. Cela me manquait ». Safina était également heureuse du retour de l’ancienne numéro un mondiale Kim Clijsters, affirmant que la Belge devrait faire tout ce qui la rend heureuse.

“J’aime beaucoup penser à la vie, pourquoi nous venons dans ce monde et à notre but. Nous n’avons qu’une seule chance, et il n’y a pas d’autre vie. Si cela vous rend heureux, pourquoi ne pas le faire? Peut-être que quelqu’un pensera c’est fou qu’elle ait déjà eu trois enfants et qu’elle veuille revenir quand le corps n’est plus jeune.

Je comprends cela, mais si cela la rend heureuse, elle n’a à écouter personne. Il vaut mieux avoir essayé, que cela fonctionne ou non, car personne ne le sait. Jusqu’à ce que vous essayiez, vous ne savez jamais, mais au moins vous avez été honnête avec vous-même et satisfait d’avoir essayé.

Vous pouvez penser: «J’ai eu ce rêve à essayer et je l’ai essayé. Cela n’a pas fonctionné, mais au final, je peux dire que j’ai fait tout ce que je voulais. Nous pouvons tous en discuter et dire: «Ah, Kim, tu es fou de revenir après trois enfants.

À quoi pensez-vous? “Mais si elle dit:” Écoutez les gars, cela me rend heureuse. Je suis heureux de marcher sur le terrain. Mes enfants sont déjà plus âgés et n’ont pas besoin de moi au jour le jour. Ils ont leur école et font leurs choses, donc je veux avoir ma vie maintenant. »Moins vous écoutez les autres, mieux c’est. Écoutez votre cœur”.