Direct à T – 16 questions à Miguel Avendaño Cadena

Photographie: Open de Barcelone Banc Sabadell

Miguel Avendaño Cadena, joueur des enfants de Madrid, actuel champion régional et numéro 1 de sa catégorie et membre de l’équipe espagnole de la même. Malgré sa jeunesse, il détient déjà des victoires importantes dans les tournois TTK, le Rafa Nadal Tour, dans lequel il a même remporté le circuit et les maîtres; et il a été champion du trophée Albert Costa U-13 (en 2018), du trophée Open de Barcelone Banc Sabadell Conde de Godó U-14 (avril 2019), du Mutua Madrid Open U-16 du Country Club Villa de Madrid (Juillet 2019), à la Sánchez-Casal Youth Cup U-14 Tennis Europe (août 2019) et au Tennis Europe Junior Tour U-16 à Majorque (novembre 2019). Il a également levé le sceptre national pour les communautés 2018-2019. Etudiez le 3ème ESO et entraînez-vous à la Fédération de Tennis de Madrid. Il aime beaucoup le sport, la musique et le cinéma.

Photographie: Académie Sánchez-Casal

Quand et pourquoi as-tu commencé à jouer au tennis?

“J’ai commencé à jouer à 4 ans, au Real Club de Tenis Barcelona”.

Qui ont été et sont vos principaux supports pour aller de l’avant?

“Mon père, qui était un joueur professionnel et de la Coupe Davis – joueur et capitaine – et aussi ma mère.”

Comment combinez-vous le tennis de compétition avec les études?

«Eh bien, comment puis-je; bien qu’avec tant de voyages c’est compliqué ».

Parmi les tournois, clubs ou villes dans lesquels vous êtes allé, lequel mettriez-vous en évidence et pourquoi?

“New York, la Big Apple Junior, qui est un tournoi fantastique sur les pistes de l’Open USA.”

Photographie: Open de Barcelone Banc Sabadell

En ce qui concerne le nombre de tournois ITF Junior organisés en Espagne, par rapport aux autres puissances

Comment évaluez-vous le calendrier actuel? Y a-t-il un modèle d’un autre pays que vous trouvez exemplaire?

“En Espagne, il y a plusieurs tournois ITF que j’espère jouer bientôt, et je suppose que dans d’autres pays, il y aura de nombreux tournois.”

Qu’aimeriez-vous avoir dans votre club ou dans votre ville?

“Un tournoi important de ma catégorie.”

Le tennis est-il un sport classique ou admet-il des variables pour gagner en show?

«Je pense que plus de spectacle devrait être recherché. Le jeu sur les terrains durs est trop rapide et peu coloré. »

Pouvez-vous commander la force physique, la force mentale et la qualité technique?

“Ainsi: force mentale, qualité technique et force physique.”

Quelles sont les conditions qu’un joueur doit remplir pour être au top aujourd’hui?

“Avoir une bonne partie de toutes les conditions ci-dessus.”

Photographie: Open de Barcelone Banc Sabadell

Lequel de vos résultats êtes-vous le plus fier et pourquoi?

“Trophée Conde de Godó, parce que vous vous sentez comme un joueur important et vivez avec des professionnels.”

Surface préférée? Parce que?

“Fast track, car j’aime que les points soient courts.”

Votre coup préféré à regarder (de quel joueur)? Et votre coup préféré à exécuter?

«Federer a raison. Et le mien: la gauche.

Avec quel joueur de l’histoire aimeriez-vous avoir un bon coup?

“Avec Roger Federer.”

Qu’est-ce que vous appréciez plus qu’un rival sur le terrain ou un partenaire d’entraînement?

«D’un rival, que je ne manque pas de respect; et d’un partenaire, amusez-vous avec lui ».

Quel travail aimeriez-vous faire pour aider les personnes défavorisées ou nécessiteuses?

“Je ne sais pas, chaque fois que je le pourrai, j’essaierai d’aider les gens qui en ont besoin.”

Quelles sont vos illusions, personnelles et sportives, sur l’avenir?

“Mon rêve est de très bien jouer au tennis et de voyager pour rencontrer beaucoup de gens.”

Photographie: Mutua Madrid Open