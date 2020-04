Direct à T – 22 questions à Virginia Ruano Pascual

Le 24 mars 2011, Virginia Ruano a présenté sa nouvelle équipe de direction à la tête de l’Open Castilla y León Villa de El Espinar, alors elle célébrera son dixième tournoi en tant que directrice, oui, chaque fois que la pandémie mondiale le permettra. Lorsqu’elle a pris le contrôle du tournoi, seulement dix femmes dirigeaient des événements ATP dans le monde, dont six en Europe.

Virginia Ruano est également co-directrice du C.P.V. Total Tennis du Somontes Sports Club. Ancien joueur olympique participant au J.J.O.O. d’Atlanta, d’Athènes et de Pékin, lors des deux derniers matchs, il a remporté deux matchs d’argent; vainqueur de 4 Coupes de la Fédération avec l’équipe espagnole et vainqueur de 10 doubles chelem (6 Roland Garros, 3 Open USA et 1 Open Australie), 1 de plus que mixte (Roland Garros) et le master féminin WTA Tour Championship; et joué 3 finales de Wimbledon. Il a accumulé 46 victoires en tournoi, 43 doubles et 3 simples; et elle a été trois fois championne d’Espagne. Elle a défendu le numéro un mondial du double entre 2003 et 2005, étant une joueuse de tennis professionnelle pendant 18 ans, au cours de laquelle elle a accumulé près de 600 victoires en double. Il travaille également comme commentateur pour Teledeporte TVE.

Quand et pourquoi as-tu commencé à jouer au tennis?

“A 8 ans au C.D. Heather Osuna, le week-end, et j’ai commencé parce que je devais quitter la salle de sport parce que mes parents ne pouvaient pas se rendre à l’école; et la Heather nous a rattrapés, mon frère a joué au tennis et j’ai essayé un autre sport ».

Qu’aimez-vous retenir et transmettre sur vos débuts et vos succès?

«J’aime me souvenir de la façon dont nous sommes passés du week-end au jour de la semaine, et de l’excitation de pouvoir passer le groupe que Carmen Bustamante a entraîné, et les tournois de friture pour enfants que nous avons joués. J’aime transmettre aux enfants l’illusion du sport qu’ils pratiquent et qu’ils le prennent comme un plaisir et non comme une obligation. Pour les personnes âgées, il y aurait d’autres indications ».

A quel niveau est l’organisation des grands événements de tennis dans notre pays? Y a-t-il un modèle d’un autre pays qui est exemplaire pour vous?

«Je pense que la France est l’exemple, et le plus proche, a toujours très bien fonctionné. Quant à l’organisation, je les vois bien, Barcelone et Madrid, nos deux enseignes, sont une référence ».

En ce qui concerne le nombre de futurs tournois et challengers organisés en Espagne, par rapport à d’autres puissances, comment évaluez-vous le calendrier actuel?

“Eh bien, au cours des trois dernières années, de nouveaux tournois de challenger ont été organisés à nouveau, le RFET a reçu plus d’aide, ce qui a permis aux joueurs de ne pas avoir à se rendre dans d’autres pays et au niveau du tennis en Espagne d’augmenter.”

Qu’aimeriez-vous qu’il y ait pour la promotion et l’organisation de futurs tournois et challengers comme celui que vous dirigez?

“Davantage d’aide de la part d’entreprises privées intéressées par les allégements fiscaux et soutenant le tennis et le sport en général.”

Si c’était entre vos mains, qu’aimeriez-vous donner au tennis espagnol pour l’avenir?

“Plus d’aide pour que les joueurs n’aient pas à se déplacer de leur communauté à d’autres – dans le cas des écoles, par exemple -, et qu’il y ait plus de tournois, afin qu’ils continuent de grandir en tant que joueurs de tennis.”

Quelles sont les tâches les plus excitantes et les plus gratifiantes de l’exercice en tant que directeur d’un tournoi international? Et les plus compliqués?

«La chose la plus excitante que tout ce que vous pensez, et vous pensez, va aider les joueurs de votre tournoi que vous pouvez réaliser, sur la piste; pas seulement garder cela à l’esprit. Et la chose la plus compliquée, trouver une aide financière pour que ces choses puissent être réalisées. »

Vous entrez dans votre dixième tournoi en tant que réalisateur, quelles échelles ou quels moments mettriez-vous en avant?

«La première, la présentation officielle, quand on prend le relais d’un tournoi avec beaucoup de poids, beaucoup d’histoire; ensuite, après avoir réussi à organiser le tournoi international féminin et, l’année dernière seulement, avoir fait participer les joueuses à El Espinar dès le premier tour. Je voudrais également souligner ce moment où vous vous rendez compte qu’en tant que joueur, vous demandez soudainement quelque chose, une banane par exemple, et ce dont vous avez besoin apparaît sur le terrain; Et quand vous allez de l’autre côté, à l’organisation, vous réalisez tout ce qu’il faut pour que cette banane frappe la piste. Cela m’a ouvert les yeux sur la difficulté d’organiser des événements. Maintenant, ça me fait un peu drôle (entre guillemets), c’est presque bizarre, que je vais fêter ce dixième tournoi, ce qui est un bon moment; et cela, cependant, je ne sais pas pour le moment si je pourrai le célébrer (à cause du coronavirus) ».

Au-delà de son histoire, que signifie aujourd’hui l’organisation d’un événement comme OCYL Villa de El Espinar? Comment peut-il influencer l’environnement, les plus jeunes joueurs et fans de tennis?

«C’est l’un des plus grands événements sportifs mondiaux de la région et cela a un impact positif. El Espinar est connu dans le monde entier grâce à son tournoi, je suppose que le fait de tant de visites génère plus de richesse dans la municipalité, et pour que les joueurs soient dans un environnement privilégié ».

Comment te sens-tu devant l’école de tennis?

«J’ai l’impression qu’en fin de compte, je redonne au tennis un peu de ce qu’il m’a apporté, à commencer par une école –C.P.V. Total Tennis, au C.D. Somontes – à partir de zéro et avec la pyramide inversée, d’en bas vers l’élite ».

Le tennis est-il un sport classique ou admet-il des variables pour gagner en show?

“Il est classique que vous deviez vous adapter aux nouveaux temps pour gagner en tant que spectacle.”

Pouvez-vous commander la force physique, la force mentale et la qualité technique?

“La force mentale, et les deux autres doivent aller de pair et se compléter.”

Quelles sont les conditions qu’un joueur actuel doit remplir pour être au top?

“Avoir un peu de tout, une très bonne tête, un esprit de sacrifice et de travail et, peut-être, faire passer le tennis avant tout.”

Votre coup préféré à regarder? Et votre coup préféré à exécuter?

“Le coup franc de McEnroe, ses envois sur le net. Ma coupe de revers ou mon côté droit inversé ».

Avec quel joueur de l’histoire auriez-vous aimé faire un bon rallye? Parce que?

“Les deux que j’ai le plus appréciées étaient Martina Navratilova et John McEnroe, et avec Martina j’ai pu le faire.”

Quel travail aimeriez-vous pouvoir faire pour aider les personnes défavorisées ou nécessiteuses?

«Amenez le tennis à tout le monde, pas que les gens aillent le voir, mais prenez-le; un peu comme le football, surtout avec les enfants. “

Quels sont vos espoirs, personnels et sportifs, pour l’avenir?

«Que nous revenions dans peu de temps, peut-être 2021, à une situation comme celle d’il y a cinq mois. Que nous puissions sortir normalement pour acheter du pain et pouvoir assister à nouveau à un match de tennis. »

Avez-vous vécu une situation similaire à la situation actuelle (Covid-19)?

“Non rien. Grands arrêts, par exemple, j’avais 18 ans à cause d’une blessure due à l’ostéopathie pubienne et j’étais au chômage pendant un an mais, bien sûr, je pouvais quitter la maison ».

Qu’est-ce qui vous manque le plus, personnellement et au tennis, dans cette situation?

«Être avec plus de gens que vous ne le souhaitez, profiter du plein air pour faire des choses, pouvoir boire un verre n’importe où. Pouvoir voir comment va l’école, sauter sur le terrain pour jouer, suivre les matchs actuels, pas ceux d’autrefois ».

Qu’avez-vous ressenti lorsque les grands tournois ont été suspendus?

“L’incertitude sur ce qui allait se passer, surtout quand Roland Garros allait être le premier grand chelem qui n’allait pas se faire, là on voit tout en danger. Puis, quand Wimbledon tombe, vous pensez qu’il n’y aura plus de tennis toute l’année. »

Quels conseils donneriez-vous à un joueur pour affronter cette longue période sans compétition, jusqu’au 13 juillet?

“Qu’ils ont le calme et la patience, et pensent que tous les joueurs de tennis sont les mêmes, et qu’ils maintiennent l’état de forme, dans la mesure de leurs possibilités.”

Si cela ne tenait qu’à vous, comment sauveriez-vous cette saison 2020? Comment organiseriez-vous le calendrier de juillet à décembre?

“Nous partons du principe que nous ne savons pas si le calendrier peut être établi. Je gèlerais les points dès le dernier tournoi, j’essaierais deux options: geler les points et recommencer en 2021 comme si c’était 2020, c’est-à-dire un classement sur deux ans. Et, sur un autre plan, que dans chaque pays, ils organisent des tournois nationaux avec des gens qui peuvent concourir chez eux, afin qu’ils restent en forme, car voyager est très difficile, au moins jusqu’en août et septembre. Que chaque pays essaie de garder ses joueurs de tennis actifs, mais il ne peut pas participer à des tournois internationaux ouverts, car nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve. Essayer de commencer le classement international en 2021, il y a maintenant trop d’incertitude pour penser à voyager dans un autre pays ».

Photos: Goyo Ybort et prêté par Alberto Simón et Pedro L. Merino.