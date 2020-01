Discours viral de Bernardes au public indiscipliné

“La chose la plus importante entre nous tous est le respect”

– Carlos Bernardes #ATPCup pic.twitter.com/YPxnnuPNMM – Tennis TV (@TennisTV) 10 janvier 2020

Tout vrai fan de tennis connaît le nom de Carlos Bernardes, le célèbre arbitre brésilien, l’un des meilleurs et des plus respectés au monde dans sa catégorie.

Lors du quart de finale de la Coupe ATP à Sydney entre le Canadien Denis Shapovalov et le Serbe Novak Djokovic, Bernardes s’est retrouvé contraint malgré lui de remettre le public en ordre après que les spectateurs eurent interrompu et distrait plusieurs fois le match sans égard au service du joueur nord-américain.

“Mesdames et messieurs, s’il vous plaît, un instant, un instant s’il vous plaît”, a déclaré Bernardes. “C’est un jeu de tennis, la chose la plus importante entre nous tous est le respect. Si vous ne voulez pas regarder le tennis, la meilleure chose que vous puissiez faire est de le ramasser et de rentrer chez vous.”

Mais ne distrayez pas ceux qui sont venus ici pour regarder ce sport. “” Si vous ne faites pas cela contre des Canadiens ou des Serbes, ce n’est pas ce que nous voulons. Veuillez respecter les deux joueurs. Merci “, l’avertissement de Bernardes, dirigé et ciblé de manière inhabituelle contre le public, semble avoir atteint son objectif: la foule des spectateurs s’est progressivement recomposée dans les minutes qui ont suivi et a permis au jeu de se dérouler sans heurts.