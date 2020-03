Dix ans se sont écoulés depuis le match de charité entre Federer et Sampras contre Nadal et Agassi

Cela fait dix ans depuis un match d’exhibition que tout le monde se souvient. Il y a dix ans, le tribunal central d’Indian Wells a organisé un match de tennis caritatif pour les personnes touchées par le séisme qui a secoué Haïti. La paire de doubles formée par les Suisses Roger Federer et l’américain Pete Sampras, ils ont battu par 8-6 le duo composé par les Espagnols Raphael Nadal et l’américain Andre Agassi. Le résultat n’a pas d’importance, mais tout le monde se souviendra d’un match de quatre joueurs de tennis avec de nombreux tournois du Grand Chelem et qui pour beaucoup figurent parmi les dix meilleurs meilleurs joueurs de l’histoire de ce sport.

