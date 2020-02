Djokovic a chanté au Festival de musique italienne!

Nova Djokovic super guest star du deuxième épisode du 70e Festival de la chanson italienne de Sanremo (Settantesimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo), l’un des principaux événements télévisés et musicaux italiens, qui se déroule du 4 au 8 février 2020.

Le Serbe, vainqueur de l’Open d’Australie 2020 et du nouveau numéro 1 mondial, a chanté la célèbre chanson italienne Terra Promessa, du chanteur italien Eros Ramazzotti, en compagnie de l’animateur du programme Amadeus et Fiorello, showman italien et ami de Djokovic.

Nole a également joué au tennis avec les présentateurs, se montrant également un excellent chanteur, chantant en parfait italien la reprise de la chanson avec Fiorello. À la fin de l’exposition ovation debout de la foule du Théâtre Ariston de Sanremo.

Invité par son ami Fiorello, Djokovic a interprété un morceau de «terra promessa» d’Eros Ramazzotti. – ℂédric ℂanale (@CedricCanale) 5 février 2020