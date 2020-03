Djokovic a déf. Federer, Australian Open ’16

Avant l’Open d’Australie 2016, Roger Federer était le seul véritable rival de Novak Djokovic depuis 18 mois. Au cours de la saison 2015 dominante de Djokovic, au cours de laquelle il a remporté trois des quatre tournois majeurs, ainsi que six titres Masters 1000 et les finales ATP, le Serbe n’a perdu que six matches. Federer a infligé trois de ces défaites. Cependant, les trois victoires de Federer ont été marquées sur des courts rapides et durs à Dubaï, Cincinnati et Shanghai.

Au Grand Chelem, Djokovic s’est avéré un obstacle insurmontable. Après avoir battu Federer lors de la finale de Wimbledon 2014 dans un classique instantané, Djokovic a de nouveau battu les Suisses au All England Club un an plus tard, d’une manière plus complète que ne le suggère le score 7-6 6-7 6-3 6-2. une finale très disputée à l’US Open. Ces défaites ont certainement été désespérément douloureuses pour Federer, d’autant plus qu’elles ont fourni à Djokovic la plate-forme pour lancer un défi sérieux à l’héritage de Federer.

Sans surprise alors, Federer était impatient d’arrêter cette diapositive à Melbourne Park. Et il a livré quelques victoires de déclaration en route vers les demi-finales, martelant Tomas Berdych et David Goffin. Djokovic, quant à lui, a dû traverser une bataille de marathon avec Gilles Simon au quatrième tour, dans lequel le Français a ralenti le numéro 1 mondial en frappant 100 erreurs non forcées. Mais Djokovic a trouvé un moyen de gagner ce match, avant de revenir à son meilleur niveau lors d’une victoire en deux sets contre Kei Nishikori lors des huit derniers matchs.

Et comme il l’a montré tout au long de sa carrière, en particulier à l’Open d’Australie, personne n’est aussi doué pour trouver leur concentration lorsque cela compte le plus que Djokovic. Federer devait découvrir cela de la manière la plus douloureuse possible.

Le match

Djokovic n’a pris que 22 minutes pour remporter le premier set. Il a contrôlé la ligne de base, gardant le rythme avec Federer dans des rallyes rapides et ne permettant pas à Federer de le précipiter. Il était à la fois constant et agressif, frappant de nombreux vainqueurs au prix de deux erreurs non forcées. Son service a également été efficace, avec la capacité de Djokovic de frapper ses spots à maintes reprises, empêchant Federer de monter une pression réelle pendant que le Serbe était sur la ligne. Pour aggraver les choses, Djokovic a frappé quelques vainqueurs sublimes, notamment un vainqueur du tir de passe à 15-15 dans le dernier match du set.

Les choses ne se sont pas améliorées pour Federer dans le deuxième set. Malgré ses efforts pour rester agressif et forcer Djokovic hors de position, il n’a tout simplement pas été en mesure de couper Djokovic de son rythme. Plus d’une fois, Federer a sondé les défenses de Djokovic, seulement pour que le champion en titre augmente l’intensité avant de faire passer un vainqueur devant un Federer impuissant. En seulement 54 minutes, Djokovic avait couru à une avance de 6-1 6-2, ayant frappé 17 vainqueurs et seulement 6 erreurs directes.

Mais dans le troisième set, Federer, malgré le fait qu’il ressemble à un homme battu, a creusé. Il a augmenté le niveau de risque dans son jeu, raccourcissant les rallyes en optant pour les gagnants tôt et en se précipitant sur le filet à chaque occasion. Cela a perturbé le rythme de Djokovic juste assez pour que Federer se fraye un chemin de retour dans la compétition. Le Suisse a ensuite cumulé de bons points pour briser le service de Djokovic dans le sixième match du set après une lutte titanesque, avant de repousser les tentatives de Djokovic de revenir dans le set.

À l’approche du quatrième, il est apparu que Federer pourrait avoir l’élan. Mais un retard de dix minutes alors que le toit était fermé a donné à Djokovic l’occasion parfaite de rassembler ses pensées. Et il en a profité pleinement. Federer avait encore ses moments, prenant une avance de 0-30 dans le premier jeu de service de Djokovic du set et réussissant une passe étonnante à 3-4 15-30 pour remporter ce qui était incontestablement le meilleur point du match. Mais il n’a pas pu saisir sa chance.

Djokovic, en revanche, était impitoyable quand cela importait le plus. En effet, alors que Federer a peut-être gagné le point du match lors du huitième match du quatrième set, c’est aussi le dernier point qu’il a gagné dans le match. À 30-30, Federer a servi et volé derrière sa deuxième livraison uniquement pour la passe de coup droit de Djokovic pour couper le haut du filet et courir devant la raquette de Federer, laissant le Suisse regarder dans le canon. Sa réponse a été de servir et de reprendre une volée derrière son deuxième service, mais Djokovic l’attendait.

Le n ° 1 mondial a contourné son revers et a effectué un retour en coup droit aux lacets de Federer. Federer a bien fait de remettre sa raquette dessus, mais n’a eu aucune chance de remettre le ballon en jeu. Et juste comme ça, Djokovic avait porté le coup décisif. Sans rompre la foulée, Djokovic a servi le match à aimer pour terminer une superbe victoire 6-1 6-2 3-6 6-3 et réclamer sa place dans une sixième finale de l’Open d’Australie.

Les conséquences

Malgré la nature de sa défaite lors des quatre derniers matchs, l’Open d’Australie s’est avéré être le point culminant de Federer en 2016. Il n’a disputé que sept tournois cette saison, n’ayant pas remporté de trophée, et a été en proie à des malheurs tout au long du match. Il s’est d’abord blessé au genou en préparant un bain pour ses enfants, avant qu’un virus ne retarde son retour à l’Open de Miami. Une blessure au dos l’a ensuite tenu à l’écart de l’Open de France, avant de s’incliner en cinq sets contre Milos Raonic lors des quatre derniers à Wimbledon.

Federer a appelé le temps sur sa saison à la suite de cette défaite, choisissant de passer les six prochains mois à récupérer pour tenter de retrouver son meilleur niveau. Ce fut une décision inspirée. En 2017, Federer a connu sa meilleure saison depuis 2010, remportant deux tournois du Grand Chelem à l’Open d’Australie et à Wimbledon. Cela l’a mis en place pour récupérer le classement n ° 1 mondial en 2018 après avoir défendu avec succès son titre à l’Open d’Australie.

Djokovic, quant à lui, a continué à dominer la première moitié de la saison 2016. Il a battu Andy Murray en deux sets lors de la finale de l’Open d’Australie, avant de terminer le Sunshine Double à Indian Wells et Miami. Sur terre battue en Europe, il a remporté l’Open de Madrid avant de terminer finalement le Grand Chelem de carrière à Roland Garros, battant à nouveau Andy Murray en finale, où il est également devenu le premier homme depuis Rod Laver à détenir les quatre titres majeurs.

Par la suite, cependant, sa forme vacilla gravement. Une perte de motivation, associée à une grave blessure au coude qui a finalement nécessité une intervention chirurgicale, l’a vu tomber dans le classement au cours des deux prochaines années, endurant une longue période dans le désert du tennis, Andy Murray terminant 2016 en tant que n ° 1 mondial. Mais tout comme Federer et Rafael Nadal l’ont fait, Djokovic a montré que la classe est permanente, car il a connu une résurgence de 2018, se rétablissant en tant que force au sommet du jeu, revenant finalement au classement penthouse.

