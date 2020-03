Djokovic a déf. Nadal, Doha 2016

En attendant le redémarrage du tennis professionnel, nous allons revenir sur quelques matchs historiques. Nous allons examiner certaines des plus grandes éruptions impliquant le «Big 3», à commencer par la victoire de Novak Djokovic en 2016 contre Rafael Nadal à Doha.

La rivalité Novak Djokovic vs Rafael Nadal est très inégalement répartie sur les surfaces. L’Espagnol a une avance de 17-7 sur les courts en terre battue, tandis que son rival est allé encore plus loin et a remporté 20 de leurs 27 rencontres difficiles.

Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Après la victoire triomphale de Nadal à l’US Open 2013, peut-être sa meilleure saison sur terrain dur de tous les temps, l’Espagnol a réduit l’avance de Djokovic en tête-à-tête à 11-7. Nadal venait de remporter 22 matchs sur terrain dur d’affilée et semblait jouer mieux que jamais.

Avance rapide de près de sept ans, l’Espagnol a perdu ses neuf dernières rencontres avec Djokovic sur cette surface. Plus encore, il n’a même pas pris un seul set dans le processus et n’a interrompu le service que deux fois (Beijing 2013 et Indian Wells 2016). Ce qui n’était au départ qu’une question de quelques jours de repos et Djokovic augmentant toujours son niveau pour les grands matchs, est devenu à un moment un blocage mental à part entière. Et ce match a été un facteur important dans sa création, la finale du Qatar ExxonMobil Open 2016.

Avec Djokovic venant tout de suite de sa saison titanesque 2015 (peut-être la meilleure de l’histoire du tennis, probablement comparable à celle de Federer 2005-6 ou McEnroe 1984), Nadal n’était pas vraiment à la hauteur des attentes. La saison précédente de l’Espagnol comprenait sa deuxième défaite en carrière à Roland Garros et un dossier combiné de 0-5 contre ses deux plus grands rivaux. Djokovic a également été beaucoup plus impressionnant en route vers la finale, mettant Tomas Berdych en finale. Ce n’est donc pas tant la victoire qui a été remportée, mais le caractère décisif de cette victoire qui a surpris. Djokovic a complètement dominé la ligne de fond pour porter le score à 6-1 6-2 en 73 minutes.

Un choc des styles

Quelques erreurs tremblantes de Djokovic ont permis à Nadal d’obtenir son premier point de rupture du match dans le match d’ouverture. Ce qu’il ne savait pas à ce moment-là, c’était que ce serait son dernier. L’Espagnol s’est même retrouvé en position d’attaque sur quelques coups droits lors de ce rallye mais n’a pas pu générer suffisamment de profondeur pour pousser Djokovic hors de la ligne de base.

La profondeur de la balle de rallye moyenne était quelque chose qui gênait Nadal depuis un moment. L’Espagnol manquait de confiance, même en son coup droit haut de gamme. Sa position naturelle sur le terrain étant bien plus éloignée que Djokovic, cela a conduit à un énorme avantage de l’élan dans les rallyes de base neutres. Les coups de feu de Nadal atterrissaient souvent à l’intérieur de la boîte de service de l’adversaire, forçant l’Espagnol à être sur le pied arrière. Ce schéma devait être évident tout au long du match.

Toujours au sommet du sol

Faire face à quelques problèmes lors du premier match ne semblait avoir réveillé Djokovic. L’agression incessante du Serbe à partir de la ligne de base était trop chaude pour que Nadal puisse la gérer. Calme et confiant, Djokovic a continué à pousser Nadal derrière et a été extrêmement patient dans les longs rallyes. Au cours des quatre premiers matchs, ses coups de fond ont été en moyenne 8 km / h plus rapides que lors de tous ses matchs précédents dans cette épreuve.

La différence la plus évidente était que le service de Nadal n’avait pas beaucoup d’impact. L’Espagnol n’a remporté que 20% des points lors de son deuxième service et a fini avec moins de la moitié des points joués lors de sa livraison pour tout le match. Luttant pour créer de la profondeur sur le coup droit, Nadal n’a pas non plus trouvé beaucoup de soulagement dans son côté droit. À l’époque, son revers était rarement un tir agressif et n’ayant aucun moyen de sortir Djokovic de sa zone de confort, il a permis au Serbe de jouer selon ses conditions.

Et il faut dire que Djokovic a amené un niveau qu’il a rarement touché dans sa carrière. Le n ° 1 mondial a fustigé 30 vainqueurs à seulement 13 fautes directes, étant particulièrement impressionnant dans le premier set qu’il a terminé avec 16 des premiers et seulement 4 des derniers. Le Serbe n’a pas permis à Nadal de toucher son service après cette pause dans le match d’ouverture. Djokovic n’a pas cligné des yeux même un instant sur le chemin d’une victoire rapide, scellé avec un excellent service sur le T.

Les conséquences

Djokovic a ensuite connu une première moitié de saison phénoménale. Le Serbe a remporté l’Open d’Australie (mis en évidence par des victoires sur les autres membres des Big 4 Roger Federer et Andy Murray), le Sunshine Double, Madrid et Roland Garros. Juste au moment où il semblait qu’il était presque imbattable pour le reste de l’année, ses problèmes ont commencé avec la défaite de Wimbledon contre Sam Querrey et Andy Murray s’est imposé comme son rival le plus dur pour le reste de 2016. Leur rivalité était si proche qu’il n’y avait que ça s’est terminé avec le match de championnat lors des finales de l’ATP World Tour alors que le Britannique a remporté le titre et le classement n ° 1 de fin d’année.

Quant à Nadal, 2016 a été l’une de ses pires saisons depuis des années. Sa campagne de l’Open d’Australie s’est terminée par un abandon au premier tour à Fernando Verdasco et l’Espagnol n’a remporté que deux titres sur terre battue à Monte-Carlo et à Barcelone et a terminé l’année au 9e rang mondial, son plus bas classement en 12 ans. Beaucoup prédisaient que la retraite allait bientôt arriver pour la légende de l’argile, mais comme nous le savons tous maintenant, ces affirmations ne pouvaient pas être plus éloignées de la vérité. L’Espagnol a abordé les problèmes mis en évidence lors de cette finale de 2016 à Doha. Améliorant massivement son service et son revers, il a pu retrouver une confiance bien méritée. Nadal a ensuite ajouté quatre autres titres du Grand Chelem à sa ceinture et sera le premier favori pour le prochain Roland Garros – peu importe qu’il se joue en mai, septembre ou 2021.

Néanmoins, il n’a toujours pas trouvé de moyen de battre Djokovic sur des terrains durs. Qu’il s’agisse d’une barrière mentale ou simplement d’un niveau de supériorité dans le tennis – le Serbe a absolument dominé cette rivalité dans le passé depuis six ans et demi.