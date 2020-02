Djokovic a déjà les mêmes points que le huitième meilleur joueur de 2019

Oui, ils ont bien lu. Matteo Berrettini a obtenu sa qualification pour les Nitto ATP Finals 2019 avec un record méritoire de 2670 points ATP, ce qui lui a valu d’être le huitième meilleur joueur de la planète. C’est un bon fait d’essayer d’expliquer la grandeur de ce qu’il a accompli Novak Djokovic en ce premier mois de compétition, avec son activité dans le Coupe ATP et Open d’Australie. Et c’est que le Serbe a déjà 2665 points dans la Course à Londres, seulement cinq points par rapport à l’Italien, assurant ainsi sa présence au tournoi des maîtres cette saison. Etonnant.

Le 2 février et Novak Djokovic est à 5 points du classement de qualification Matteo Berrettini 2019 à la finale de l’ATP à Londres pic.twitter.com/vaG8S1BpvR

– enrico maria riva (@enricomariariva) 2 février 2020

