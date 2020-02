Djokovic à Dubaï, Rafael Nadal à Acapulco, WTA stars à Doha!

La dernière semaine de février sera riche en émotions et en tournois, avec Novak Djokovic et Rafael Nadal qui reviendront sur le court. Les hommes disputeront trois tournois: le Championnats de tennis de Dubaï (Emirats Arabes Unis, ATP 500 a joué sur des terrains durs), le Open du Mexique (ATP / WTA combinés, Mexique, ATP 500 joué sur des terrains durs) et Open du Chili (Chili, ATP 500 a joué sur terre battue).

À Dubaï, le monde no. 1 Novak Djokovic mènera le tirage au sort. Il y aura Stefanos Tsitsipas, Gael Monfils, Fabio Fognini, Karen Khachanov, Andrey Rublev, Marin Cilic et Richard Gasquet. Rafael Nadal reviendra à Acapulco après le Match pour l’Afrique 6.

Avec lui aussi Alexander Zverev, Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov, Nick Kyrgios, Felix Auger-Aliassime, John Isner et Alex De Minaur. À Santiago, il y aura Borna Coric, Christian Garin et Casper Ruud. Les femmes joueront le Open du Qatar (Qatar, WTA Premier 5 a joué sur des terrains durs) et le Open du Mexique (Combiné ATP / WTA, Mexique, WTA International a joué sur des terrains durs).

Doha accueillera presque toutes les stars de la WTA: Ashleigh Barty, Simona Halep, Carolina Pliskova, Sofia Kenin, Garbine Muguruza, Elina Svitolina, Kiki Bertens, Petra Kvitova, Belinda Bencic, Amanda Anisimova, Dayana Yastremska et Marketa Vondousova.

Ad Acapulco Sloane Stephens mènera le tirage au sort. Cette semaine, il y aura également trois tournois ATP Challenger: le Teréga Open Pau – Pyrénées (France, joué sur des terrains durs intérieurs), le Challenger de la Banque Nationale de Calgary (Canada, joué sur des terrains durs intérieurs) et le Columbus Challenger (USA, joué sur des terrains durs).