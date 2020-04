Djokovic accepte et relève le défi créé par Murray

Après le “ défi ” que Federer a imaginé pour mieux passer le confinement, qui a eu une réponse massive, y compris de grands joueurs de tennis et des artistes, c’est l’écossais Andy Murray qui a poursuivi la dynamique et créé le “ défi ” des “ 100 volées ”. ‘, un défi qui Novak Djokovic Et sa femme, Jelena Ristic, se sont rencontrées et ont partagé, avec la prouesse finale n ° 1 mondiale en mettant leur balle dans leur pantalon.

Idemooo le défi de volée était trop facile pour @jelenadjokovic haha ​​bravoo ———-. Merci pour la nomination amusante Kim et @andymurray!

Continuez à relever les défis !!! – # 100volleychallenge #tennisathome #stayhome #teamdjokovic #nolefam pic.twitter.com/tffUO9OOCs

– Novak Djokovic (@DjokerNole) 10 avril 2020

