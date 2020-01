Djokovic analyse sa victoire contre Federer en Australie 2020

Novak Djokovic il se battra dimanche prochain pour son huitième titre dans la Open d’Australie et pour le 17e majeur de sa carrière. Les Balkans se plient à nouveau à un épuisé Roger Federer, mais il a été surpris par le vice. Le numéro 2 mondial, qui sera 1 en cas de victoire dimanche, a analysé le départ, la finale, son prochain rival, le rôle d’Ivanisevic, ainsi que la revendication de McEnroe et Navratilova sur la Margaret Court Arena.

Analyse de match et gérer que votre adversaire a été blessé. “Eh bien, j’essayais de me concentrer sur moi-même, l’équipe m’a dit de prioriser mes propres affaires au lieu de vraiment penser à ce que ça faisait ou comment ça allait bouger, comment ça allait jouer. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Quand J’étais sur le terrain au début, je faisais vraiment trop attention à son mouvement, à ce que je faisais vraiment, je n’étais pas dans mon bon équilibre, je ne frappais pas la balle, je n’exécutais pas les tirs comme je le souhaitais, et je faisais face à un 1-4 et 0-40.J’ai eu de la chance de me rétablir à ce moment-là. Le service m’a sorti d’un problème plusieurs fois. Après avoir clôturé le premier set, ce qui était crucial, je pense que je me suis plus détendu et j’ai commencé à bouger le ballon mieux. Je me sentais plus avec le contrôle du jeu dans le deuxième et le troisième set.Il n’est jamais facile de jouer contre Roger.Je veux dire, je souffrais évidemment.Vous pouvez le voir dans son mouvement.Je le respecte pour avoir fait tout son possible.Après avoir perdu le premier set , un examen médical a été fait ico Il est revenu et a joué tout le match. Cela mérite vraiment le respect. Il est triste qu’il n’ait pas été à son meilleur. Je pense toujours qu’il a plutôt bien joué. Je téléchargeais sur le réseau et essayais de mélanger le jeu. Je ne sais pas exactement où était ta blessure, mais quand tu te sens un peu blessé, tu cherches encore plus tes coups. En tout cas, gagner le premier set a probablement été la clé, un tournant. “

Votre satisfaction concernant vos performances dans ce tournoi. “Oui, je suis satisfait de la façon dont je me sens et joue. Je pense que la Coupe ATP s’est très bien passée, j’ai passé de nombreuses heures sur la piste, en simple et en double. C’était une excellente préparation pour l’Open d’Australie. J’ai gagné beaucoup d’énergie positive. Je n’ai perdu qu’un set jusqu’à la finale. Et maintenant j’ai deux jours sans match pour le moment, c’est vraiment bien. Cela me donne plus de temps pour récupérer et rassembler toute l’énergie nécessaire pour la finale. “

Sur la circonstance que Federer ne s’est jamais retiré d’un match. “Le respect. C’est tout ce que je peux dire. J’ai eu des retraits tout au long de ma carrière. Je sais ce que vous ressentez lorsque vous vous blessez sur le terrain. Je connais la quantité de pensées qui vous viennent à l’esprit si vous devez continuer ou non, si cela va empirer Seul le joueur sait ce qui se passe en ce moment, il est évidemment très difficile de comparer les blessures, car tout le monde subit une blessure, respectivement, mais je pense que c’est un fait surprenant qu’il ne se soit jamais retiré d’un match, pas même d’un seul match. , tout au long de sa carrière. J’ai beaucoup de respect pour cela. “

Analyse de son prochain rival, Zverev ou Thiem. “Eh bien, Dominic a remporté notre dernier match que nous avons joué les uns contre les autres à Londres. Il a joué un excellent match contre Rafa hier soir. Il est certainement l’un des meilleurs joueurs du monde. Il mérite d’être là où il est. Il semble avoir considérablement amélioré son jeu sur les courts. difficile, car son jeu est plus adapté aux surfaces plus lentes. Clay, bien sûr, est sa surface préférée. Mais gagner Indian Wells je pense l’année dernière, et battre Roger en finale, cela lui a probablement donné beaucoup de confiance qu’il peut aussi gagner de gros tournois sur d’autres surfaces. Par contre, Sascha n’a pas très bien commencé l’année. J’ai regardé ses matchs. J’ai pratiqué avec lui à Brisbane pendant la Coupe ATP. Il ne s’est pas senti à son meilleur sur le court, sans trop de confiance. C’est incroyable de voir comment il a joué jusqu’à présent dans ce tournoi, de construire son jeu, d’élever le niveau de tennis dans lequel il a joué. Ce sont ses premières demi-finales du Grand Chelem de sa carrière, donc je suis Je suis sûr que vous êtes motivé, vous avez hâte d’aller au moins un peu plus loin. Ce sera vraiment un grand match à regarder. “

Dominic Thiem et sa place sur le circuit comme relais des grands. “Je ne pense pas que ce soit vraiment la prochaine génération. Il est là depuis de nombreuses années. Il est maintenant un joueur établi entre le top 5 et le top 10. Il a joué quelques finales du Grand Chelem, remporté des tournois Masters, joué des finales mondiales ATP.” “Tournée. Il est déjà là. C’est juste une question de plus, il a définitivement le jeu. Et il a l’expérience maintenant. Il a la force. Il a tous les moyens d’être vraiment là. Il s’est amélioré au cours des 12 derniers mois en jouant sur le terrain dur, sans aucun doute, et les résultats le prouvent. “

Votre niveau de jeu en ce moment. “Il n’y a pas de perfection. Vous essayez de vous en approcher mais cela n’existe pas. Peut-être que ma finale de l’année dernière était probablement la meilleure finale du Grand Chelem que j’ai eu contre Rafa, qui était en forme. Cette année, j’aurai un adversaire différent en finale, donc ce qui sera évidemment une confrontation différente, une préparation différente. Le contraste des styles de jeu entre Dominic et Zverev est assez grand. Inverser d’une main, spin lourd, beaucoup de puissance dans les coups de Dominic. Ensuite, l’un des meilleurs services est le de Zverev, avec un style de jeu légèrement différent. Tous les deux depuis le bas du terrain. Je me préparerai pour ce match. J’espère performer aussi bien que toujours en finale de l’Open d’Australie. “

La méthode et l’inspiration de Goran en le rapprochant. “Cela a été une partie importante de ma croissance en tant que joueuse de tennis. L’avoir dans mon coin, dans ma” boîte “, est vraiment un grand honneur et un grand plaisir. Évidemment, cela apporte un style d’entraîneur un peu différent de Marian, mais ils travaillent très bien en synergie. Ils se complètent. Goran, sa philosophie, a toujours été ‘moins c’est plus’; donner les bonnes informations au joueur et comprendre ensuite comment un joueur peut vraiment en bénéficier. Il aime simplifier les choses. “

Sur la demande de McEnroe et Navratilova de changer le nom en Margaret Court Arena. “J’ai vu la photo. J’ai vu la bannière. Je n’ai pas trop étudié cette histoire, pour être honnête. Je sais ce que Margaret Court a dit. Et il y a une différence d’opinion évidente. Margaret est une grande championne, une héroïne du tennis en Australie. et aussi partout dans le monde. L’une des joueuses de tennis les plus importantes de l’histoire du tennis féminin. Bien sûr, quand elle dit quelque chose comme ça, cela a un grand impact. Je ne soutiens pas ces déclarations, évidemment. Je ne pense pas que ce soit la bonne chose. Mais Il a probablement ses raisons et nous devons respecter qu’il a une divergence d’opinion. C’est tout. En ce qui concerne l’initiative de John et Martina, je ne peux vraiment pas en dire grand-chose. “

.