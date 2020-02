Djokovic au juge président, après avoir reçu deux avertissements: “Aujourd’hui, vous êtes devenu célèbre”

“Vous vous êtes rendu célèbre, bien joué.” –

L’arbitre #AusOpen N’EST PAS dans les bons livres de Djokovic –

—- Regardez le LIVE final

– Eurosport 1

—— Eurosport Player: https://t.co/0Fa7uXMVB9 pic.twitter.com/GamYG5MS2U

– Eurosport UK (@Eurosport_UK) 2 février 2020

La finale de l’Open d’Australie entre Dominic Thiem et Novak Djokovic Il a jusqu’ici eu le point le plus délicat au niveau mental lorsque la réaction autrichienne a conduit Djokovic à se sentir plus sous pression au niveau tactique … et aussi psychologique. La preuve en est ce qui se passe lorsque le Balkan a reçu deux «dépassements de temps», pour avoir pris 25 secondes après l’heure, la seconde les forçant à décoller avec un deuxième service. A cette époque, le Serbe a tenté de se contrôler mais n’a pas pu se réprimer et s’est adressé au juge président, avec qui il a eu une conversation tendue: “Excellent travail, surtout avec le deuxième avertissement, excellent travail. Aujourd’hui, vous avez fait célèbre, bien fait. “

.