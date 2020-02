Djokovic balaie Tsitsipas en finale

Le numéro un mondial, le Serbe Novak Djokovic, imposé aux Grecs ce samedi Stefanos Tsitsipas, deuxième favori (6-3 et 6-4), et a conquis le tournoi de Dubaï, que j’avais déjà obtenu en 2009, 2010, 2011 et 2013.

29/02/2020 à 17:46

CET

EFE

Djokovic Il a fallu une heure et 19 minutes pour déséquilibrer la série d’affrontements particuliers entre les deux joueurs qui ont affronté la finale de Dubaï avec deux victoires pour chacun, dans les quatre affrontements précédents qui jusqu’à présent avaient contesté.

La dix-huitième victoire suivie par le Serbe en 2020 était incontestable. Rien à voir avec l’affrontement avec ceux disputés lors du Shanghai 1000 Masters de l’année dernière ou celui du Canada en 2018 qui s’est terminé en triomphe pour l’Hellenic. Comme cela s’est produit à l’occasion de la victoire de Djokovic, le score était incontestable. En deux sets. Ce fut le cas en quarts de finale du 1000 Masters à Paris et également à Madrid, tous deux en 2019.

Le duel de Dubaï a gardé l’équilibre jusqu’au huitième matchou, lorsque le numéro un mondial a fait la première pause qui s’est ensuite consolidée pour fermer la manche. TIl s’est également cassé bientôt dans le deuxième, mais Tsitsipas a ensuite «cassé» et équilibré la situation..

Le Serbe, qui a disputé sa sixième finale sur cette étape (il a perdu le 2015 contre Roger Federer), a appuyé sur l’accélérateur dans la dernière ligne droite. Il a remporté les deux derniers matchs consécutifs et a clôturé le match.

Djokovic ajoute Dubaï au succès de l’Open d’Australie et de l’ATP Cup. Tsitsipas, finaliste de ce tournoi pour la deuxième fois, voyage d’ici 2020 avec le titre remporté à Marseille.

