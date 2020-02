Djokovic bat Jaziri à ses débuts à Dubaï

Presque pas de temps pour cligner des yeux, presque moins pour valoriser et applaudir le niveau énorme de Novak Djokovic pour commencer votre voyage Dubaï, principalement dans un premier set du numéro 1 mondial mais aussi dans une deuxième manche qui ne dure que quinze minutes d’égalité. Le Balkan a commencé sa présence aux Emirats par une victoire retentissante sur le Tunisien Malek Jaziri, 6-1 et 6-2, donnant l’impression d’avoir été adapté aux conditions de la piste et de la ville pendant deux semaines.

Au cas où vous auriez besoin de dissiper vos doutes, et contrairement à d’autres tournois où votre premier hochet est plus lent, Nole saute sur la piste toujours très rapide de Dubaï avec le jeu très calibré. La position de ses pieds, la flexion de ses genoux, l’attitude de ses mains et l’agressivité de ses coups ressemblent à celles d’un joueur déjà roulé, acclimaté à un ciment plus rapide que la norme. Jaziri, un joueur qui a l’habitude de travailler à travers la coupe du revers, un tir que Novak ressent un peu pire qu’un soulevé, assiste à un premier coup de vent sans réponse.

Cédant seulement cinq points à son service et sans faire face à des points de rupture, Novak passe au-dessus de son rival sur la base de l’ouverture de la piste avec des tirs plats vers les coins, des angles courts s’inversant de la droite et des coups de pied mesurés et variés, un recueil offensif de tennis qui a son appui sur les pieds du champion d’Australie, marchant sur la ligne, dominant à tous points de vue. Le seul match que Jaziri va marquer porte avec lui l’ovation classique du public et le sourire du joueur de ne pas avoir pointé un «rosco» contre lui en moins d’une demi-heure. Fou de Djokovic.

C’est avec ce premier match que le comte Jaziri bouge mieux et marque trois matchs consécutifs au service pour attirer le mirage. Ne vous attendez pas trop à casser le favori du tournoi, comment ne pas faire de barbarie technique avec son repos, au service de son rival pour se diriger vers des vestiaires peu usés. Un début impeccable, résultat d’un état qui ne semble pas s’être détérioré du fait de l’inactivité. 0 casse des balles s’il vous plaît, 4/8 en faveur, 70% des premiers services, 82% des points avec le premier. Entrée, une promenade.

