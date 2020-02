Djokovic bat Kohlschreiber à Dubaï

Novak Djokovic Il devrait s’excuser d’avoir apporté un niveau de tennis inconnu d’un endroit éloigné, même pour ses propres limites. Ils ne peuvent pas aller à la postérité sur une ronde de 16 Dubaï avant Philipp Kohlschreiber à l’exception de ceux qui ont pu voir le match, la 15e victoire consécutive pour Djokovic, qui a aujourd’hui brillé aussi rarement tout au long du match et sous tant de points de vue. Kohlschreiber, un spectateur à qui tout est devenu trop grand.

Une seule donnée vacille à travers le panorama statistique et visuel du jeu, 55% des premiers services qui ne seront ni trop importants ni importants au cours de leur match et de la création d’avantages dans le tableau de bord. Devant un adversaire qui l’avait déjà gagné la saison dernière, Djokovic saute sur le court comme s’il avait joué une demi-heure et avait ajusté tout son tennis à son plus haut niveau. Sans aucune tension ni sécheresse, le tennis serbe commence à couler à deux vitesses: une du bas du court avec des coups plats pour dominer la cadence des échanges et rechercher des balles courtes ou des erreurs forcées et une autre où vous essayez votre poignet pour arrosez la piste des coups sensationnels.

Parfois, un faux être humain brandissant une raquette, un jeu vidéo astucieux qui touche parfaitement la balle encore et encore jusqu’à ce qu’il embrasse les lignes, large, avec le croisé, avec l’inversé, avec une gauche impressionnante. Un état de flux évident dans lequel Djokovic est testé pour une limite qui lui dit qu’il ne peut pas, mais il le peut. Comment jouer avec des faux et des pièges. Kohlschreiber, qui endure timidement deux quarts de service, dès que son premier pourcentage tombe un peu parce que Djokovic ouvre la bouche et attaque chaque deuxième service jusqu’à ce que la résistance de son adversaire se développe.

Le partiel qui se produira depuis qu’il rompt le service de l’Allemand pour la première fois est de 9 matchs à 2, touchant le «rosco» dans la deuxième manche. Entre les deux, une cascade de coups, de jeux, de défenses impossibles et de faits saillants que le compte TennisTV recueille aussi rapidement que possible, car lors de la publication de l’un, un autre de qualité supérieure est produit. Il n’y a pas plus d’espace dans cette chronique que pour refléter l’une des parties les plus parfaites et les plus «folles» du numéro 1 mondial.

