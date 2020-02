Djokovic bat Monfils après avoir sauvé trois balles de match

“Je ne sais pas comment je peux battre Novak Djokovic“Ce sont des paroles de Gael Monfils, un homme qui jusqu’à aujourd’hui avait perdu les 16 matchs qui ont mesuré Novak Djokovic. Eh bien, aujourd’hui, il aurait pu ressentir la sensation de l’avoir atteint, alors qu’il avait trois balles de match consécutives pour y arriver. Mais le tennis et Djokovic vont de pair dans des situations de ce genre, influençant et conditionnant de telle manière que Monfils continuera de s’interroger dans les prochains jours. Le numéro 1 mondial a été clairement dominé pendant un set et demi, au point de ressentir la proximité de l’inévitable défaite. Mais demain disputera la finale de Dubaï et restera invaincu à un autre match en 2020.

Comment expliquer Au début, il sera nécessaire d’expliquer ce qui est possible, à savoir les 6-2 et 3-1 qui sont motivés par le pur tennis. Surtout à cause du rythme, de la mobilité et des sensations qui vont se dérouler et s’offrir à chacun, ensemble et séparément. Le Français, qui évolue à un niveau extraordinaire, bien supérieur à ses rivaux, entame la soirée imposante. De tous ses coups et surtout pour la puissance qu’il déploie avec ses pieds debout, caractéristique de son jeu, presque sans transmettre d’effort, et à son tour défendre et contre-attaquer comme si la piste était beaucoup plus petite qu’elle ne l’est vraiment. Tous les avantages sont le produit de leur niveau, indépendant et dévastateur.

Il est également compatible que Djokovic ne soit pas à l’aise, tant pour le profil de son rival, le rythme de frappe et la qualité de son tennis que pour la noyade sans pouvoir interpréter et agir pour sortir de là. C’est comme si je n’avais pas le temps dans aucun aspect ou circonstance du jeu. Au repos, au service, du fond ou de la mêlée dans le filet, tout se passe très vite et toujours en faveur du Français. Et peu importe que Nole passe à 76% des premiers services dans le premier, c’est simplement que son rival déborde la défense de Nole. La balle de Gale et Gael lui-même sont plus robustes, rapides et élastiques que ce que son adversaire est capable de donner.

C’est pourtant le début de la deuxième course qui fera de ces premières pistes une défaite plus que possible. Monfils ne spécule pas et rompt une pause pour obtenir 3-1, un avantage qui inversera les rôles de favori et dominé, et qui à son tour mélangera le vertige en remportant 16 matchs plus tard au numéro 1. Monfils, qui a toujours senti que le mal de l’altitude quand la surprise ou la grande victoire est proche, a devant un gars qui mentalement est à un autre niveau, par la marge de l’amélioration de soi et par ce qui influence et intimide le rival. Le Serbe s’arrête et se calme, car dans cette situation, il a déjà été plusieurs fois et le seuil de peur est beaucoup plus bas pour lui que pour les autres.

Rapidement, il casse et est égal, mais la chose ne va pas s’échouer pour le moment pour Monfils, ce qui augmente la perte du service et continue. Djokovic a regagné du terrain, et en fait il aura jusqu’à sept balles de set. Les premiers vont être 5-4 et 6-5, mais Gael joue une gauche absolument incroyable dans l’un d’eux pour se détendre dans les flammes. Et non seulement le bris d’égalité sera forcé mais il aura un 6-3 en faveur dans lequel toutes les coutures compétitives vont sauter. Un premier coup de fouet parallèle est joué sans intention de jouer plus, et après un tir à la corde, donne une double faute qui correspond au jeu et effondre toute sa résistance physique et mentale.

Djokovic se tourne vers l’endroit où son équipe, sa mère et Goran Ivanisevic, avec ce look «chasseur». Là on ne sait pas comment expliquer ce qui s’est passé tant de fois dans la carrière de Djokovic. Un mental intangible, une relation au milieu de la feuille où la peur du rival se coupe au couteau. Rien ne sera plus pareil. Monfils se dégonfle, après un énorme effort physique et un stress émotionnel radical, qui le condamneront inévitablement. Le tableau de bord parle de lui-même: 2-6 7-6 et 6-1 pour Nole, qui disputera une autre finale, contre Tsitsipas, habitué à une situation qui ne devrait se produire qu’une fois dans sa vie.

