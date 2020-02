Djokovic bat Thiem en finale de l’Open d’Australie

Novak Djokovic il est champion de Open d’Australie 2020. Celui qui est à nouveau numéro 1 mondial a été proclamé champion à Melbourne dans un autre exercice de survie, de validité et de puissance dans un circuit qui le considère pendant de nombreuses années comme l’alternative la plus forte pour renverser tout ce qui est présumé. Le joueur serbe a passé beaucoup de mal dans les deuxième et troisième sets contre Dominic Thiem mais il a fini par tirer la tête (6-4 4-6 2-6 6-3 6-4) et ajouter un nouvel échantillon de sa capacité infinie à se lever et à défier l’habitude humaine de perdre quand tout est perdu.

Dominic Thiem a atteint un niveau de tennis de la même valeur que la façon compromettante que son profil de joueur provoque comme d’habitude Novak Djokovic. Ce mélange fait chaque rendez-vous entre les deux pleins d’alternatives sur le tableau de bord et dans le jeu, et aussi de beaucoup d’oscillation mentale au sein de Novak Djokovic, un joueur qui doit accepter que chaque fois qu’il joue contre l’Autrichien, il finira par souffrir et punir pour vaincre le joueur qui, avec plus de force et d’insistance, vient frapper les murs du terrain interdit.

À sa puissance et à sa variété s’ajoute un rapport extraordinaire entre risque, intensité et cohérence pour prendre l’initiative pendant 4 ou 5 heures sans trop payer les erreurs non forcées. Et cela est déjà devenu la norme pour les meilleurs joueurs du circuit, sur toutes les surfaces. Thiem touche le plafond de son potentiel initial, il est d’autant mieux qu’il peut être un joueur de tennis, mais pour aller encore plus loin, il doit gagner le dernier point d’un match en cinq sets contre Novak Djokovic.

La finale qui a donné le huitième Open d’Australie auquel il est à nouveau numéro 1 au monde est le nième test de la place dans l’histoire à laquelle appartient Novak Djokovic, qui, pour une grande partie du jeu, en particulier un tiers de celui-ci, est vue de l’extérieur comme si leur concentration avait disparu et que leurs leads attendaient de l’aide pour travailler à nouveau. Déprimé depuis la première réaction de Thiem après avoir renoncé au premier set, Belgrade marche dans les bas fonds entre frustration, abandon et survie.

La finale débute par un fin Djokovic, dominant le drive de Thiem. En chargeant cette zone du jeu autrichien, Novak ouvre des pistes profondes et punitives à droite dans la course de son rival, au point de mettre 3-0 au départ et de mettre sur la table cette relation de puissance et de force avec laquelle il domine mentalement. un circuit qui semble à genoux devant son influence. Et bien que Thiem récupère le terrain perdu, l’Autrichien n’est pas pleinement impliqué dans le jeu pour interpréter clairement comment il doit jouer Novak et ce dont il a besoin pour dominer, qui est le verbe avec lequel Thiem s’est positionné dans le monde. du tennis.

Cependant, Thiem est un type de joueur, comme indiqué au début du deuxième paragraphe, que lorsqu’il réagit, il peut passer sur n’importe quel joueur. Sa réaction n’est pas basée sur la perturbation ou la punition d’un coup particulier. Non. Son niveau est celui du concurrent le plus puissant et le plus dynamique du circuit basé sur l’extension des risques et l’augmentation de la puissance jusqu’à ce que la résistance de quiconque soit abattue. Cependant, un facteur supplémentaire se produit lorsque Djokovic, tactiquement confus, reçoit deux avertissements pour violation ponctuelle de son service. Au point d’avoir à souscrire avec un deuxième service.

Cette circonstance, avec une discussion et une déconcentration ultérieures avec le juge président, influence et de quelle manière le langage corporel et facial du numéro un mondial. Thiem force et appuie plus loin et met deux sets à un. Nole, qui demande d’abord au physio puis se rend dans les vestiaires pour se réinitialiser, revient pour prendre une profonde respiration. Commencez à marcher avant de courir et à courir avant de sprinter. Petit à petit, il reconnaît une de ces situations que ceux qui n’ont pas gagné ne commencent jamais, par pure question humaine, à ressentir. Le pourcentage du premier service autrichien baisse les nombres entiers et Djokovic ajoute de la cohérence, réduit ses erreurs et calme son regard.

Et calme, stable, concentré et grandissant, Djokovic, dans ces instances du jeu, est beaucoup plus inaccessible. Le jeu est joué dans l’esprit comme un facteur qui réduit la confiance et la précision de ceux qui vivent pour rechercher les lignes et ouvrir la piste en fonction des balayages. Thiem est confus et perd un passage au service qui sera absolument fondamental. Djokovic survit à nouveau. Il recommence. C’est le chemin qui l’a conduit à s’imposer comme un androïde qui semble connaître tous les tenants et aboutissants de tous les fantômes qui apparaissent, ceux du rival et les siens.

Il semble que Novak vit avec ce naturel, déjà éternel, où, au large, il s’arrête là où personne ne s’arrête, pour faire le format de cinq sets, jouer aux échecs au milieu des flammes et continuer à dominer la scène. Thiem essaie de garder son sang-froid et jette des flashs de sa classe, de son insistance, de sa faim pour remporter son premier majeur. Mais Djokovic joue dans sa propre ligue, et tant que cela ne change pas, il sera encore très difficile pour ceux qui marchent vers l’éternité de ce sport de continuer à avoir la détermination d’y aller. Le roi est toujours plus en vigueur que jamais.

