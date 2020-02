Djokovic: “C’était plus venteux qu’hier, c’était plus difficile de trouver un rythme pour servir”

Novak Djokovic est à deux pas de l’augmentation du titre Dubaï, ajoutant 16 victoires consécutives. Le numéro 1 mondial a ainsi analysé leur rencontre contre Khachanov, où il y avait encore beaucoup de vent. “Eh bien, je pense que le vent était encore plus fort aujourd’hui sur le terrain, changeant de direction tout le temps. C’était très, très difficile d’obtenir un rythme pour le service. Je n’étais pas aussi bon que je l’ai fait lors des deux premiers matchs en termes de Premier pourcentage de service, mais le deuxième service était assez précis, il avait l’habitude de bien frapper toutes les directions, je ne pense pas que Karen ait joué à son niveau, il le sait et est capable de jouer beaucoup mieux que ce soir. Il a fait beaucoup d’erreurs directes, ce qui a évidemment facilité ma vie, surtout dans le premier set pour obtenir 5-1, avec deux pauses, j’ai bien bougé en défense, j’utilisais la variété, mes tirs, rendant toujours difficile ce qui allait arriver plus tard. C’était le but. “

