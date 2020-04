Djokovic clarifie sa position sur le vaccin contre les coronavirus

Novak Djokovic a suscité beaucoup de controverse avec ses remarques plus tôt cette semaine lorsqu’il a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas être forcé de prendre un vaccin une fois qu’il en avait trouvé un. Le numéro 1 mondial a même prétendu qu’il ne pourrait pas jouer plusieurs tournois s’il devenait obligatoire de se faire vacciner.

22/04/2020 à 12:27

Antonio Tuachi

Les tournois de tennis ont été annulés à partir des premiers jours de mars et ne reprendront qu’à la mi-juillet au plus tôt. La possibilité qu’ils soient joués à huis clos gagne en force mais les concurrents doivent être vaccinés. Djokovic a été critiqué pour avoir déclaré qu’il ne voulait pas être contraint de mettre le virus dans son corps.

Le joueur de tennis serbe a fait un direct sur son compte Facebook avec plusieurs athlètes de son pays et a voulu clarifier les mots qu’il avait dit précédemment: “J’ai exprimé mes points de vue parce que j’ai le droit et je me sens également responsable de mettre en évidence certaines questions essentielles qui concernent le monde tennis “, a-t-il précisé. “Je ne suis pas un expert, mais je veux avoir la possibilité de choisir le meilleur pour mon corpsEnfin, il avait hâte d’en savoir plus sur le sujet: “Je garde l’esprit ouvert et je continuerai à enquêter car c’est important et cela nous affectera tous.”

