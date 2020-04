Djokovic clarifie ses propos sur le vaccin contre les coronavirus

Joueuse de tennis serbe Novak Djokovic Il a affirmé être “un peu confus” au sujet des informations sur la façon de lutter contre le coronavirus, un problème qui pas “un expert”, et a précisé qu’il voulait avoir toutes les informations concernant le vaccin possible parce qu’il ne voulait que “choisir le meilleur” pour son corps.

21/04/2020 à 12:49

CEST

PRESSE EUROPE

L’homme de Belgrade, lors d’une conversation sur Facebook avec d’autres athlètes serbes, avait exprimé son opposition aux vaccins, étant donné la possibilité qu’un vaccin contre COVID-19 soit découvert et rendu obligatoire, et a reconnu qu’il n’aimerait personne ” Il s’est forcé à “les mettre” pour voyager “, avertissant que si cela devenait une condition indispensable, il devra prendre” une décision “, mais quelques heures plus tard, il a voulu approfondir son opinion.

“Pour être honnête, comme le reste du monde, je suis un peu confus. Malgré l’accès à l’information et aux ressources, je ne sais pas ce qui pourrait être la meilleure chose à faire.”, A souligné Djokovic dans un communiqué envoyé ce lundi au «New York Times».

Le numéro un mondial, qui a toujours préféré d’autres méthodes plus naturelles pour se remettre de ses blessures que de simples méthodes médicales, a souligné qu’il existe des informations sur la nature obligatoire pour les personnes qui doivent voyager pour “obtenir le vaccin qui n’a pas encore été développé”. “Je voudrais souligner qu’en ce moment nous ne disposons pas des informations adéquates. Je voudrais avoir plus de détails sur le processus avant de prendre les bonnes décisions “, a-t-il déclaré.

“Je ne suis pas un expert, mais je veux avoir la possibilité de choisir ce qui convient le mieux à mon corps. Je garde l’esprit ouvert et je poursuivrai mes recherches sur le sujet car il est important et nous touchera tous “, a-t-il déclaré.

