Djokovic défie Roger Federer et Rafael Nadal

Novak Djokovic est prêt à défendre son règne au Open d’Australie 2020, défendant le titre de la saison dernière contre les agressions de Rafael Nadal, Roger Federer, Daniil Medvedev, Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas. du 20 janvier au 2 février 2020, Melbourne Park sera comme un théâtre de rêve, où les grands champions s’affronteront pour remporter la 108e édition de l’Open d’Australie, la 52e de l’Open Era.

Djokovic est le favori de la victoire finale. Le Serbe détient le record du titre à Melbourne (7) et, comme on l’a vu lors de la récente édition de l’ATP Cup, il joue un tennis pratiquement parfait sur les terrains durs, en particulier, ce que nous avons vu dans la victoire contre Rafael Nadal.

Cela dépendra également de la vitesse des tribunaux: s’ils sont plus lents que l’an dernier ou s’ils sont plus rapides comme la période de deux ans 2017-2018. Nadal, finaliste l’an dernier, prend une longueur d’avance sur Djokovic. L’Espagnol joue contre une véritable malédiction à Melbourne Park, où il n’a remporté qu’un seul titre, il y a maintenant près de dix ans.

Pourtant Rafa a disputé deux finales lors des trois dernières éditions, évitant une surface de jeu qui ne lui était jamais favorable. Roger Federer qui a peut-être plus de chances que Nadal? Le Suisse Maestro peut battre n’importe qui sur les terrains durs et son tennis est parfaitement adapté aux courts de Melbourne, laïcement s’ils sont aussi rapides qu’en 2017 et 2018.

Son vrai problème, plus que physique, sera le facteur mental, surtout s’il aura Djokovic devant. Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas auront également des chances concrètes d’atteindre la finale. La surface est parfaite pour leur tennis et les améliorations observées en 2019 suggèrent un saut de qualité définitif.

En particulier, Medvedev est déjà un joueur très fort sur les terrains durs, comme il l’a déjà démontré en atteignant la finale à l’US Open. Son tennis ne donne pas de point de référence, et cela pourrait mettre tous ses adversaires en difficulté, même s’ils répondent aux noms de Djokovic, Nadal et Federer.

Quant aux étrangers, le premier sur la liste est définitivement Nick Kyrgios. Il joue à la maison: la foule et le désir de bien faire aussi pour ce qui se passe en Australie avec les incendies donneront à Kyrgios une motivation supplémentaire pour bien faire.

De plus, son tennis, s’il est aidé par un état mental adéquat, s’adapte parfaitement aux terrains de Melbourne Park. Dominic Thiem, bien que le terrain dur ne soit pas sa surface préférée, aura également des chances. L’Autrichien a réalisé des améliorations significatives sur cette surface en 2019 et peut-être, avec une condition physique certainement déjà bonne, cela pourrait être un problème pour de nombreux collègues.

Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov et Milos Raonic pourraient être les surprises du tournoi. Pas pour la victoire finale, mais je m’attends à ce qu’ils jouent un excellent Open d’Australie, atteignant au moins la deuxième semaine. Beaucoup de curiosité pour Jannik Sinner.

Le jeune italien, peut-être la plus grande promesse d’ATP Tennis, pourra comparer ses progrès sur sa surface préférée, face aux plus grands joueurs de tennis de la planète. Open d’Australie 2020 – Pourcentages de simple messieurs Novak Djokovic 30% Roger Federer 20% Rafael Nadal 20% Daniil Medvedev 20% Stefanos Tsitsipas 20% Outsiders: Nick Kyrgios, Dominic Thiem, Grigor Dimitrov