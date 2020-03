Djokovic demande aux gens de prendre conscience: “Aidez les médecins”

De nombreux athlètes ont déjà envoyé des messages pour sensibiliser les gens à rester à la maison pour arrêter les infections à coronavirus. Hier Rafa Nadal l’a fait sur ses réseaux sociaux et aujourd’hui il l’a fait tennis numéro 1: Novak Djokovic.

Le joueur serbe a publié sur son Twitter une image avec sa famille à la maison accompagnée d’un texte où il demande aux gens d’être conscients de la situation qui existe avec cette pandémie et souhaite que tout le monde soit en bonne santé.

“Je prie pour ta santé et ta guérison. Que Dieu guérisse toute maladie que vous avez physiquement, mentalement ou spirituellement. Qu’il vous donne aujourd’hui une énergie de santé et de joie. Ce sont des moments très difficiles pour tout le monde“commente-t-il dans son billet.

❤️ #stayhome #staysafe #staystrong pic.twitter.com/CjS5couRhd

– Novak Djokovic (@DjokerNole) 22 mars 2020

“J’envoie du soutien et des prières. S’il vous plaît restez à la maison en quarantaine et aidez les médecins de première ligne à aider tous ceux qui sont infectés et dans le besoin. Nous ne les gênons pas plus en ces temps critiques qu’ils ne le sont déjà. C’est une question de perspective “, ajoute-t-il.

Rester longtemps à la maison est une chose à laquelle nous ne sommes pas habitués et peut être difficile. Et Djokovic le fait remarquer en exprimant que “Nous vivons dans une vie moderne en évolution rapide. En constante évolution. Nous nous arrêtons rarement pour contempler nos vies. Nous sommes devenus accro à l’idée que nous devons toujours être ailleurs et faire quelque chose de productif. “

Comme le reste des compétitions, le circuit de tennis est suspendu jusqu’à ce que la situation redevienne normale. En principe, ils devraient rejouer début juin, mais la situation devra être surveillée. Compte tenu de l’impossibilité de poursuivre leur carrière sportive, le numéro 1 du classement ATP suggère d’autres activités qui peuvent se faire à domicile.

“Passez du temps avec votre famille, priez, méditez, chantez, dansez, mangez sainement et écrivez. Profitez des petites choses de la vie. Essayez de rire, d’aimer et de passer du temps sur le travail interne et entraînez votre cerveau à avoir des pensées positives “, conclut le texte.

