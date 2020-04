Djokovic dépasse Nadal et Federer, avec le plus haut% de points gagnés au cours des 5 dernières années

L’ancien analyste stratégique de Novak DjokovicCraig O’Shannessy a partagé dans Tennis Head une analyse concernant les points gagnés lors de ses matchs au cours des cinq dernières années. Ainsi, le serbe apparaît en tête de liste avec 54,95%, se classant Rafa Nadal non loin de là, avec 54,73%, et Roger Federer troisième avec 54,54%. Andy Murray avec 53,08% et Milos Raonic avec 52,43% clôturent le Top 5. Une curieuse statistique qui montre que même en perdant 46% des points mis en jeu, étant un chiffre très élevé, on peut gagner des titres.

.