Djokovic est déjà en ＇demi-finale＇ et le numéro un est assuré

Le serbe Novak Djokovic assuré la continuité dans le numéro un mondial après avoir battu le Russe Karen Khachanov, septième favori, 6-2 et 6-2, et atteindre la demi-finale de la Dubaï ATP 500.

27/02/2020 à 19:01

CET

EFE

Le joueur de tennis des Balkans, vainqueur de l’Open d’Australie, a rejoint le Russe, qui avait précédemment battu dans quatre des cinq chocs qu’ils avaient résolus, sa seizième victoire ayant suivi en 2020, dont il ne connaît toujours pas la défaite.

Djokovic devait atteindre au moins les demi-finales à Dubaï pour rester au sommet du classement ATP quel que soit le rôle qu’il joue dans le tournoi espagnol d’Acapulco Raphael Nadal, qui est à l’affût pour récupérer le classement numéro un.

Mais le joueur de Belgrade n’a eu aucun problème à surmonter Khachanov, qui a dépassé en 68 minutes et prolongé leurs aspirations à Dubaï, qui a conquis lors des éditions de 2009, 2010, 2011 et 2013 et qui a également été finaliste en 2015, lorsqu’il est tombé aux mains du Suisse Roger Federer.

DEUX ÉTAPES DU TITRE

Djokovic affrontera en demi-finale le vainqueur de l’affrontement entre le Français Gael Monfils, troisième favori, et Richard Gasquet.

L’autre demi-finale sera jouée par les Britanniques Daniel Evans, qui a battu le Russe Andrey Rublev, sixième, par 6-2 et 7-6 (9) et le grec Stefanos Tsitsipas, deuxième tête de série, qui a éliminé l’allemand Jan–Lennard Struff par 4-6, 6-4 et 6-4.

.