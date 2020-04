“Djokovic est le joueur le plus complet, mais mon préféré reste Roger Federer”

Le joueur de tennis chilien Cristian Garin a donné une interview à ESPN où il a parlé du début de la saison et de ses objectifs de carrière. Garín a remporté quatre titres de la tournée ATP, tous sur terre battue. Au début de 2019, il a obtenu ses premiers résultats réguliers dans le circuit ATP, atteignant trois finales en cinq tournois: il a terminé deuxième du Open du Brésil 2019, a remporté son premier titre du circuit ATP aux États-Unis 2019.

Championnat Clay Court masculin et a remporté son deuxième titre au BMW Open 2019. Garín a obtenu son troisième titre au début de 2020, à l’Open de Cordoue 2020. En remportant son premier titre ATP Tour 500 (quatrième au classement général) à l’Open de Rio 2020, Garin est devenu le sixième homme chilien à être classé dans le Top 20.

“Comme tout joueur de tennis qui se consacre à ce sport, être un top dix est l’un de mes objectifs. Ce serait très excitant de pouvoir atteindre cet objectif à jamais. Si je pouvais choisir un tournoi à gagner, je dirais Roland Garros. .

Je pense que c’est le Grand Chelem qui convient le mieux à mon style de jeu “- a expliqué Garin. Sur le Big 3, il a ajouté:” Novak Djokovic est le joueur de tennis le plus complet qui existe et auquel je m’identifie en raison de son style de jeu.

Nadal est très physique et ses coups sont chargés de force ce qui signifie que vous devez faire de votre mieux pour pouvoir le combattre, mais mon préféré est toujours Roger Federer. J’ai adoré pouvoir jouer avec lui un jour. Il me surprend chaque fois que je le vois jouer et, malgré son âge, il continue à aimer le tennis comme il l’a fait au début de sa carrière. “

Garin a également déclaré qu’il était complètement rétabli sur le plan physique: “Heureusement, je vais très bien. Si je pouvais aller jouer au tennis demain, je serais à 100%, mais vu l’état actuel de la situation, j’ai du mal à avoir du tennis en peu de temps. ”