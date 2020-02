Djokovic est le quatrième joueur le plus efficace à la fin de l’ère ouverte

Le point culminant d’un Grand Chelem génère toujours des statistiques intéressantes qui méritent d’être analysées et l’une d’entre elles est l’efficacité au final. On dit souvent que la grandeur des meilleurs se mesure à leur capacité à élever le niveau de jeu dans les matchs au sommet, et Novak Djokovic montre qu’il est un joueur d’une efficacité redoutable en finale du Grand Chelem. Avec son titre dans le Open d’Australie 2020, le Serbe est déjà le quatrième joueur avec le meilleur record à la fin de ces tournois, seulement derrière Pete Sampras, Rafael Nadal et Björn Borg, et ayant déjà dépassé Roger Federer.

– Joueurs de tennis plus efficaces en finale du Grand Chelem (1968-2020):

77’8% —- Sampras (14-4)

70’4% —- Nadal (19-8)

68’8% —- Borg (11-5)

65’4% —- DJOKOVIC (17-9)

64’5% —- Federer (20-11)

63’6% —- McEnroe (7-4)

63’6% —- Wilander (7-4)

(Minimum: 8 finales jouées)

– MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) 2 février 2020

