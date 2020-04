Djokovic et Fognini parlent de l’avenir du tennis

D’une conversation entre Novak Djokovic y Fabio Fognini quelque chose d’ennuyeux ne peut pas sortir. Le charisme des deux a été rassemblé dans un nouveau direct sur Instagram où les deux ont “interviewé” grâce aux questions des gens, ayant des conversations très intéressantes sur la méditation, la psychologie, l’avenir du tennis ou la situation actuelle et les mesures prises pour aider le qui ont plus de problèmes. Nous collectons le plus intéressant d’une nouvelle émission en direct qui devient déjà l’événement habituel parmi les grands joueurs du circuit.

Fabio a commencé cette conversation en exprimant sa réalité à la maison ces jours-ci, comme nous le savons tous, très difficile. “C’est dur, c’est dur. On n’est pas habitué à ce genre de vie. On est toujours parti, on voyage. Les dix premiers jours ont été très durs. Maintenant je suis devenu chef cuisinier, mais bon petit à petit. La première semaine de mai, ils ont dit que nous pouvons sortir un peu plus, mais maintenant profiter de la famille, ce qui est le principal “.

En commençant par les thèmes plus profonds qui ont été discutés plus tard, Novak a apprécié la méditation, après que Fabio a ouvert le côté numéro 1 le plus spirituel et reconnu du monde. “Je travaille beaucoup la respiration consciente, le yoga, la méditation. Et ce n’est pas un sujet religieux comme beaucoup le pensent, c’est un sujet de santé, de sérénité. Nous sommes entourés de beaucoup de bruit, de télévision, de réseaux sociaux, et nous devons nous rencontrer, pour être présent, d’avoir une remise à zéro, en tant que personne, en tant que joueur de tennis, en tant qu’athlète. Et je pense que c’est une chose fondamentale, je le fais depuis dix ans maintenant. Et cela m’a beaucoup aidé sur le terrain mais aussi à l’extérieur “

Fabio a répondu en reconnaissant que tout cela l’avait aidé pendant quelques années hors piste. “Cela m’a vraiment aidé hors piste, cela m’a aidé dans mon personnage. J’étais très préoccupé par la vie hors piste, l’anxiété, la panique.”

Aidez les joueurs entre 250 et 700 dans le monde

“J’ai reçu de nombreux échantillons et lettres de gratitude de ces joueurs. J’ai le privilège d’avoir le poste que j’ai. Il y a eu de nombreuses conversations avec l’ATP à propos de ce problème, et nous avons créé ce fonds de dons. L’ATP apporte une contribution considérable, également les Grands Chelems” , et aussi l’ITF. Je ne veux pas dire les montants exacts car ils seront dans une déclaration. Et puis, Roger, Rafa et moi avons pensé à créer un modèle de don afin que les meilleurs puissent aider ces joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui n’ont pas des sponsors, des fédérations puissantes et pas mal d’envisager de quitter le tennis. “

Fabio, d’autre part, a analysé la horizon de tennis cette saison: “Parfois, je manque le tennis, la compétition. Mais je pense que ce sera très difficile de jouer cette année. Il est très difficile de faire semblant de jouer des tournois à travers le monde. Et à mon avis, je veux jouer avec le public. Je préfère jouer quand tout est normal, pas à moitié, sans public ou avec des quarantaines différentes. Imaginons que nous soyons des joueurs, des entraîneurs, des entraîneurs, des joueurs de double, dans le même tournoi, et qu’on soit infecté … ce serait le chaos. “

Meilleur public sur le circuit

Pour Fabio: “Rome et Naples. Naples est incroyable. Et de l’extérieur, je dirais … Je ne sais pas. Difficile. Quels sont les tiens?” Novak a répondu avec son public préféré: “Rome est un endroit où le public a toujours été spécial, sans aucun doute.”

Fognini a ensuite posé une grande question à Novak: une chose que vous changeriez par rapport au tennis actuel.

Nole. “Je crois beaucoup à l’innovation et au changement. Et je pense que le tennis doit faire quelque chose pour attirer de nouveaux fans, des jeunes. L’âge moyen des fans en Europe et en Amérique est de plus de 60 ans. Le tournoi ‘Next Gen ‘était quelque chose d’intéressant mais nous devons aller plus loin, un certain changement de format, je ne sais pas si je suis entraîneur sur le court. Je pense qu’il y a toujours eu de l’entraînement dans le tennis masculin, nous le savons tous et ensuite le juge président tolérera, il entendra Par exemple, je ne pense pas que tout le monde ne devrait pas écouter ce que nous dirions dans l’entraînement autorisé. Au football, les joueurs s’approchent de l’entraîneur, mais ils ne sont pas écoutés. Nous pourrions profiter des changements sur le côté et approcher pour lui parler. entraîneur. “

Joueurs qui souhaitent entraîner

Enfin, les deux ont clôturé la conversation, avant de dire au revoir, aux joueurs qui souhaiteraient s’entraîner s’ils étaient techniciens. Pour Djokovic: “Je voudrais former Felix. Il est très talentueux, c’est un grand garçon, une éthique de travail fantastique. Et Tsitsipas.” Et de son côté, Fabio est allé plus loin et est resté avec Kyrgios et Shapovalov.

.