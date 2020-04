Djokovic et Jelena proposent un nouveau défi sur les réseaux sociaux

Novak Djokovic et Jelena Ristic Ils font preuve d’une grande fluidité de communication avec tous leurs adeptes en ces temps difficiles pour le monde. Le couple serbe a voulu proposer un nouveau défi à la communauté, après s’être conformé à celui proposé par Andy Murray, bien que cette fois ce fut sans raquettes. Ils sont tous les deux de grands athlètes et ont commenté les exercices de yoga et de méditation. Ils démontrent leur compréhension, flexibilité, équilibre et force dans cet exercice que nous verrons si un autre joueur de tennis est encouragé à faire.

#HappyEaster tout le monde! En attendant que notre Pâques chrétienne orthodoxe arrive avec beaucoup de temps pour de nouveaux défis –… @jelenadjokovic et moi avons décidé de vous mettre au défi et à notre communauté @novakfoundation d’essayer cette position d’acro yoga cette semaine … pic.twitter.com/ AkCqZBo4PB

– Novak Djokovic (@DjokerNole) 12 avril 2020

