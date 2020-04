Djokovic et Murray construisent leur joueur de tennis parfait

Novak Djokovic et Andy Murray ont construit leur joueur de tennis préféré ce vendredi dans un live Instagram qu’ils ont organisé conjointement. Il y avait unanimité dans la volée (Roger Federer), ainsi que dans la mentalité (Rafa Nadal).

17/04/2020 à 21:39

CEST

EFE

Pour lui service, Murray et Djokovic ont choisi l’Américain John Isner et l’Australien Nick Kyrgios. Pour lui repos, les rôles ont été échangés et tandis que les Britanniques ont choisi Djokovic, les Serbes sont restés avec le reste de Murray.

Dans le coup droitDjokovic est resté avec celui de l’Argentin Juan Martín del Potro et avec celui de Roger Federer, bien que celui du Chilien Fernando González se soit également démarqué. Murray a été déçu par Rafa Nadal, le définissant comme le coup qui lui a permis de maintenir le succès pendant tant d’années.

Pour lui reversDjokovic a gardé Murray et le Suisse Stan Wawrinka, surtout quand il peut frapper haut sur le sol. Murray a de nouveau lancé un compliment à son partenaire et a choisi le revers du Serbe. “Parmi les jeunes, je garde Daniil Medveded”, a expliqué Djokovic.

Pour la volée, il y avait unanimité et tous deux ont gardé Federer pour être le plus complet. “Je pense que sa capacité à monter sur le filet après le service est sous-évaluée”, a déclaré Djokovic. Il y avait aussi unanimité avec état d’espritOù a été choisie par les deux parties celle de Rafa Nadal

“La mentalité de champion qu’il a produite au fil des ans … Comment il est revenu après avoir été blessé à plusieurs reprises, la résilience qu’il montre sur la piste, comment il sort sur la piste qui ressemble à vous allez affronter un gladiateur … “A expliqué Djokovic.

Pour finir de construire le joueur de tennis parfait, dans le section physique Djokovic a choisi David Ferrer, soulignant son esprit combatif, tandis que Murray a dit deux. Le Français Gael Monfils, pour ce qu’il peut faire avec son physique, et Djokovic pour la régularité au fil des ans.

.