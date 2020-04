Djokovic et Murray font de leur joueur parfait

Prévu pour aujourd’hui à 19h, l’appel vidéo qui Novak Djokovic y Andy Murray ont répondu aux attentes de leurs fans. Les Britanniques et les Serbes ont discuté ensemble sur divers sujets, rassemblant plus de 21 000 personnes sur leur compte Instagram en direct. Les deux ont commencé à s’interroger sur nos jours, ils se souviennent de leurs premiers matchs, à 11 ans, et aussi des matchs qui les ont marqués. Un discours très productif dont nous tirons le plus intéressant. La conversation a varié entre leurs propres questions et certains des fans qui ont transféré chaque joueur pour faire le contraire.

La vie en détention

Djokovic: “Je suis en Espagne, par beau temps, je peux aller à la plage, nous avons un bon jardin, j’ai beaucoup de chance d’avoir une maison dans cette quarantaine, dans un pays, en Espagne, qui est le plus puni après l’Italie. Honnêtement En tant que joueuse de tennis, il est très rare d’être au même endroit pendant 5 ou 6 semaines, c’est la première fois que cela m’arrive depuis quinze ans, mais je suis avec mes enfants et ma famille, et c’est le mieux. Bizarre. J’apprends beaucoup plus en tant que père et mari que jamais qu’au cours des cinq dernières années. “

Murray. “Oui, être avec les enfants est le meilleur, c’est quelque chose qui nous manque d’être sur le circuit. Mais c’est difficile, il faut être patient. Novak: et qui est plus patient (rires)? Murray: Je suis plus patient que Kim. “

Son premier match en tant que rival, à 11 ans

Novak: “On aurait 11 ans, et tu as de meilleurs souvenirs que moi, tu m’as battu, tu m’as laissé faire un ou deux matchs. C’était en France. C’était mon premier tournoi international, à Tarbes, un tournoi fantastique. Delpo, Nadal l’a joué Gasquet, énorme tournoi. Si vous trouvez ce match chez vous, supprimez-le (rires). “

Le meilleur jeu auquel ils ont joué les uns contre les autres

Novak: “Les deux premières qui me viennent sont la demi-finale australienne 2012, près de cinq heures, 7-5 en 5ème, et l’autre je pense que j’ai très bien joué mais perdu en demi-finale des Jeux Olympiques de Londres 2012, mais comme Je pense que j’ai très bien joué au tennis et c’est pourquoi je me suis retrouvé dévasté par cette défaite à cause de la façon dont j’ai joué. “

La surface change.

Murray: “Le fait est que je ne pense pas que vous connaissiez la pression de gagner un tournoi un dimanche et d’aller deux jours plus tard dans un autre pays pour jouer un autre tournoi très important. La pression qui est.”

Djokovic: “J’ai disputé la finale de l’US Open, sur un terrain dur, et trois jours plus tard, je suis allé à Belgrade pour disputer les demi-finales de la Coupe Davis en terre battue, je n’ai eu qu’une seule séance d’entraînement. C’était un défi énorme, ce sport a quelques transitions de surface très dures. “

Murray: “J’ai gagné les Jeux dimanche et j’ai joué mardi ou mercredi sur un terrain dur, venant de la victoire sur l’herbe. J’étais très fatigué, c’était très difficile.”

Changer un jeu du passé

Djokovic: “J’ai tout gagné dans ce sport mais les Jeux m’ont résisté. Je suis arrivé à Rio avec beaucoup de confiance, après avoir remporté le Canada, et je me suis entraîné pendant deux heures et j’ai commencé à ressentir une douleur au poignet, et je ne voulais pas que ce soit une excuse. Mais je me sentais très triste, mais si j’avais la chance de revenir en arrière et de changer quelque chose dans ma carrière, ce serait Rio 2016. Après Rio 2016, je changerais cette finale de Wawrinka à Roland Garros 2015. “

Murray: “Si je pouvais changer un résultat … ce serait Roland Garros. Je pense qu’en tant que défi, être la terre, la plus difficile de toutes les surfaces pour moi, pour s’adapter, serait la grande réussite que j’aurais pu réaliser. Et il est vrai qu’en Australie J’ai eu de nombreuses occasions que tu as cassées (rires) mais oui, Roland Garros est ma grande épine. “

Le joueur parfait pour tout le monde

Sortez

Novak: Isner

Andy: Isner

Repos

Novak: Andy

Andy: Novak

Droite

À droite: Del Potro ou Federer. Mais si je n’ai qu’un mot à dire, Delpo

Andy: Rafa

Inverser

Murray: Djokovic. À peine erreurs, changements de direction, défense, attaque. Tout

Djokovic: Murray. Et celle de Stan, surtout sur terre.

Jouez sur le net / volley

Novak: Roger

Andy: Roger

La mentalité

Novak: Rafa, très clair.

Andy: Rafa aussi.

.