Djokovic et son MTO en finale australienne A-t-il enfreint les règles?

Plusieurs jours après la finale de l’Open d’Australie entre Novak Djokovic et Dominic Thiem, encore colea ce qui s’est passé à la fin du troisième set, lorsque le Serbe est sorti de la piste avec un Arrêt médical et retourna sur le terrain quelques minutes plus tard, brisant le rythme de l’Autrichien et finissant par tracer le marqueur, montrant une meilleure condition physique et jouant mieux que jusqu’à ce moment. Il y a ceux qui accusent Nole d’avoir triché ou de ne pas avoir utilisé ce stratagème, mais la vérité est qu’au niveau de la réglementation, Belgrade n’a rien fait d’illégal.

J’ai personnellement consulté une personne du monde de l’arbitrage, avec qui j’ai examiné ce qui s’est passé pour savoir de première main ce que dit le règlement et s’il y a eu quelque chose qui a été violé pendant le MTO que Djokovic a demandé. En référence à ce qui a été discuté avec lui, les informations contenues dans cet article ont été élaborées. Pour ce faire, la première chose que nous devons clarifier est ce que les règles disent au sujet de vouloir arrêter un match à cause de la fatigue. Exactement, la règle dit qu’un joueur ne peut pas demander un MTO pour la fatigue, ce qui signifie une fatigue qui implique de la fatigue, des crampes, des douleurs musculaires ou similaires. Autrement dit, on ne peut demander un MTO que pour une blessure mais pas pour quelque chose lié à la fatigue. Novak était déshydraté. La règle a-t-elle alors été violée?

La réponse est ‘Non’. Djokovic a dit au juge président qu’il n’allait pas bien et qu’il avait besoin de la présence du médecin. L’arbitre n’a pas le pouvoir de décider de l’appeler ou non, car il ne peut pas juger de l’état de santé du joueur de tennis. Si le joueur a des vertiges, cela peut être dû à de nombreuses raisons au-delà de la simple fatigue physique. C’est le médecin qui doit décider, après avoir fait une première exploration, si vous êtes traité en privé dans les vestiaires, juste là sur la piste ou, si vous le considérez comme une simple crampe (quelque chose liée à la fatigue mentionnée ci-dessus), traitez-le pendant deux pauses consécutives.

Pour l’emmener dans les vestiaires, comme ce fut le cas avec Djokovic, le médecin aurait pu remarquer que le joueur avait un pouls très faible et devait le prendre à l’intérieur pour effectuer une analyse plus précise avec une machine plus spécifique. Nole lui-même a reconnu Jim Courier que le médecin, en première analyse, a déterminé qu’il avait des facteurs de déshydratation et qu’il avait besoin de mieux le voir à l’intérieur.

Djokovic révèle le raisonnement derrière son arrêt médical.

De l’intérieur de la porte et après l’analyse, Djokovic a reçu des liquides que son physiothérapeute a préparés, pour tenter de le récupérer après avoir su qu’il avait, en effet, une déshydratation. Les règles permettent que pour ce cas précis, le joueur reçoive ce type de traitement puisque l’objectif principal des médecins est toujours une diligence maximale et prioriser la santé du joueur. Pourtant, Novak n’a enfreint aucune règle puisque la procédure a été strictement suivie pour cette affaire.

On ne peut pas non plus parler d’antisportif puisque le Serbe n’est pas simplement allé aux toilettes intentionnellement comme il l’a fait, par exemple, Kei Nishikori lors du match de bronze contre Nadal aux Jeux olympiques de 2016, où après avoir perdu le deuxième set, le Japonais Il est allé aux toilettes pendant un total de 12 minutes au désespoir des Espagnols. Simplement, le Serbe était malade et le médecin, après l’avoir exploré, a suivi les étapes nécessaires pour recevoir des soins et des traitements, tels quels. La déshydratation est un symptôme qui ne doit pas seulement être lié à la fatigue physique, mais aussi à la chaleur ou à l’humidité, donc tout s’est passé dans la loi et rien n’a été fait qui était interdit.

