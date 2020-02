Djokovic explique la raison pour laquelle il a demandé du temps médical

Novak Djokovic Il semblait éprouver certains problèmes en termes d’énergie et a demandé un temps médical quand il était pire et que le marqueur avait un avantage pour Dominic Thiem de deux ensembles à un. Le Serbe était absent à cinq minutes de la piste dans l’intervalle entre le troisième et le quatrième set, trois d’entre eux correspondant au temps médical lors de la visite du médecin. Interrogé par Jimmy Connors Sur cette question, les Balkans étaient sincères. “Je n’avais pas de blessure particulière, mais je me sentais un peu malade, c’était comme si je n’avais pas d’énergie et j’avais du mal à me concentrer sur la piste. Le médecin m’a évalué et heureusement j’ai pu m’améliorer après le quatrième match. Cela m’est arrivé en demi-finale en le duel contre Roger Federer“a commenté Novak.

Djokovic révèle le raisonnement derrière son arrêt médical.

Regarder: @ Channel9

Flux: https://t.co/MeRyhMjGXm#9WWOS #AusOpen pic.twitter.com/ym1n9HZzZF

– Wide World of Sports (@wwos) 2 février 2020

.