Djokovic exprime ce qu’il ressent quand il est sur les cordes

Novak Djokovic Il a de nouveau été sauvé. Lorsqu’il avait un pied et demi à l’hôtel, le numéro 1 mondial a sauvé trois ballons de match contre Monfils et s’est engagé dans une nouvelle finale, où il affrontera Stefanos Tsitsipas pour le titre en Dubaï. Le Serbe a reconnu être à la merci de son rival pendant une grande partie du match, notamment dans un premier set où il n’a pas trouvé son jeu. C’est ainsi que Djokovic a analysé, devant les médias, tout ce qui s’est passé avant Gael en demi-finale.

Analyse d’un match sur le point de perdre. “J’ai fait beaucoup d’erreurs directes, en particulier dans le premier set et au début du second. J’ai perdu beaucoup de balles courtes au milieu du court. Je ne jouais pas bien. J’étais un peu debout. Et quand je suis entré sur la piste, il Je pouvais facilement trouver un dépassement, c’était difficile, c’était un de ces matchs que vous devez endurer, je savais que si je réussissais à me concentrer sur le deuxième set et à maintenir mon service, j’aurais des possibilités, c’est ce qui s’est passé. Dans cette perspective, il était préférable pour moi de gagner au bris d’égalité, car évidemment je le fatiguerais plus. Je suppose que j’aurais dû gagner le set après 5-4 et avec 6-5. Il y avait beaucoup d’occasions manquées. Je n’ai tout simplement pas pris de risques. Mais tout a changé en le bris d’égalité 3-6. A partir de ce moment, j’ai senti que je jouais mieux le ballon. Ensuite, le troisième set est difficile à mesurer car il était visiblement blessé lors du troisième match du troisième set et n’était même pas proche de ce que et a joué dans les deux premières heures. “

C’est ainsi que Nole a expliqué ce qu’il ressent face à des situations comme aujourd’hui. “C’est comme être au bord d’une falaise. Vous savez qu’il n’y a pas de retour possible, alors vous devez sauter et essayer de trouver un moyen de survivre et de prier pour le meilleur, croyez que vous pouvez y arriver, qu’il y a quelque chose qui vous aidera. des choses que je ressens à ce moment-là. Il n’y a pas de retour en arrière. C’est tout. J’accepte la situation et j’essaie d’en tirer le meilleur parti. Certaines choses concrètes que je fais à ce moment-là sont simplement d’être présentes et de ne pas laisser mes pensées tourner trop, me concentrer sur mon souffle, juste exécuter le coup suivant dans le bon sens, bien me positionner sur le court, je ne sais pas si je vous ai donné une bonne comparaison, c’est l’un des sentiments que vous avez, c’est tout ou rien, c’est une question de vie ou la mort à ce moment-là. Plus j’en fais l’expérience, plus je me sens à l’aise avec cette situation particulière. “

Novak a reconnu plus tard qu’il était également au courant des statistiques de chaque joueur. “Quand quelque chose est votre passion et que je travaille pour vous en même temps, vous ne vous sentez pas contrarié de faire certaines choses. Quand je ne joue pas, je regarde le tennis. Bien sûr, ce n’est pas la seule chose dans ma vie. J’ai des enfants et d’autres intérêts. Mais J’aime suivre ce qui se passe, surtout si je participe au plus haut niveau, j’aime savoir ce que font mes plus grands rivaux, les 10 meilleurs joueurs, comment ils jouent, comment ils se sentent, comment ils passent la saison. dis-le. “

Tsitsipas, son prochain rival. “Il est l’un des leaders de la nouvelle génération. Maintenant, il fait partie des 5 meilleurs joueurs au monde. C’est un travailleur acharné, dévoué, très charismatique, un bon gars. Il a beaucoup de talent, beaucoup de passion pour le sport, pour le jeu. Je pense que ce qui est fantastique pour notre sport, non seulement à cause de sa façon de jouer, mais aussi à cause de son charisme, de son caractère, de sa façon de se comporter. C’est un gars très gentil pour le tennis. Il est en bonne forme physique et travaille très bien avec son équipe. J’espère que je pourrai récupérer et j’espère que je pourrai être à mon meilleur parce que je dois commencer mieux que ce soir. J’espère obtenir le titre. “

