Djokovic fait confiance à l’innocence de Nico Jarry

Le 19 novembre, Nicolas Jarry il a été exigé par le programme antidopage de l’ITF, en extrayant un échantillon pour lequel il a récemment été suspendu par la Fédération internationale. Le Chilien, qui travaille sur sa défense pour affirmer son innocence, a été, avec le positif de Robert Farah, le plus récent cas de dopage positif dans le monde du tennis, une circonstance qui n’est pas passée inaperçue dans les médias. pour essayer de connaître les points de vue des autres joueurs du circuit.

Comme le comprend le portail chilien «La Tercera», Novak Djokovic Il a apprécié le cas de l’Amérique du Sud. Le numéro un mondial, à titre d’exemple du cas de Troicki, espère que tout pourra être résolu de la meilleure façon, en jetant un gant sur Jarry. «Écoutez, l’un de mes meilleurs amis de ma vie, Viktor Troicki, a été suspendu pendant 18 mois, sans aucun résultat positif. Je sais combien ce voyage a été difficile pour lui. J’étais toujours avec lui pour le soutenir, car je savais ce qui s’était passé et je ne doutais pas qu’il était innocent. Pour Viktor, ce fut une énorme injustice. »

Le dernier champion de l’Open d’Australie a exprimé en détail son ignorance logique de l’affaire mais espère que tout pourra se concrétiser et que le Chilien sera bientôt sur les rails. Jarry s’est révélé positif le 19 novembre lorsque du ligandrol et du stanozonol ont été trouvés, deux substances interdites par l’Agence mondiale antidopage.

«Je ne sais pas quel est votre cas. Je ne peux pas dire s’il est innocent ou non, parce que je ne sais pas, mais il devrait absolument se battre pour son innocence, s’il estime qu’une suspension ne lui est pas due. Notre travail consiste à essayer de garder le sport propre. Je soutiens que nous devons être analysés autant de fois que nécessaire. Et je ne pense pas que Jarry soit un gars dope. Je ne le connais pas si bien, mais il ne semble pas être un garçon qui veut enfreindre les règles. Vous voyez un très bon gars qui travaille dur et aime le tennis. Cela ne semble pas être le cas. J’espère que je pourrai bientôt retourner devant les tribunaux. »

