Djokovic fait le poste habituel avec le trophée de l’Open d’Australie

Novak Djokovic il y avait un bain de masse dans l’habituel posé avec le trophée de Open d’Australie 2020 dans un célèbre parc de Melbourne. Les champions subissent une séance photo amusante et parlent aux médias le lendemain de leur triomphe, et le Serbe connaît déjà parfaitement ce rituel. Souriant, proche et discret dans sa robe, Novak a apprécié la chaleur de tout le public qui n’a pas hésité à applaudir pour son nouveau succès.

Novak + Melbourne = –❤️ @ DjokerNole | #AusOpen | # AO2020 pic.twitter.com/Vo438ewmoo

– #AusOpen (@AustralianOpen) 3 février 2020

