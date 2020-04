Djokovic fait “un don important” à un hôpital de Bergame

Joueuse de tennis serbe Novak Djokovic, numéro 1 au classement mondial, a fait un “don important” à un hôpital de Bergame, l’une des villes italiennes les plus touchées par le coronavirus, pour aider à lutter contre cette maladie.

15/04/2020 à 16:08

CEST

EFE

Djokovic, qui a un lien fort avec l’Italie avec sa famille et qui parle parfaitement l’italien, a donné sa contribution à l’ASST (Azienda Socio Sanitaria Territorial) de Bergame Oeste, a fait savoir mercredi le directeur général de la structure, Peter Assembergs.

“Nous n’aurions jamais imaginé voir dans notre compte bancaire un don d’un caractère aussi prestigieux. De nos jours, de nombreuses entreprises, associations et entités privées nous ont aidés et j’apprécie leur générosité. Lire que parmi les donateurs est le numéro 1 mondial (le tennis) m’a ému “, a-t-il dit.

“Le don important de Djokovic nous a donné permettra de rénover la zone de soins intensifs de l’hôpital. Nous serons en mesure d’agrandir les salles, d’améliorer les dispositifs médicaux et nous serons plus prêts à gérer les urgences “, a-t-il ajouté. Djokovic Il y a quelques jours, il avait publié un message sur ses réseaux sociaux pour encourager l’Italie dans la lutte contre le coronavirus, qui a déjà fait plus de 20 000 morts dans le pays.

“Chère Italie, même si vous traversez une période difficile, je veux que vous sachiez que vous n’êtes pas seul. Nous vous soutenons et vous envoyons notre amour et nos pensées. Nous voulons que vous soyez forts pour affronter et surmonter ces jours difficiles. Puissiez-vous être fort, sain et uni. Tout ira bien “, a écrit le Serbe.

