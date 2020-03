Djokovic, invaincu en 2020 face au top 10?

En 2004, Roger Federer était quelqu’un d’absolument inaccessible. Non seulement à cause de son niveau de tennis et de ses titres, mais parce qu’avant ceux de son niveau compétitif et de tennis, il était absolument intraitable, au point de former un 18-0 contre ses rivaux parmi les 10 premiers, un joueur invaincu qui semble extraterrestre, et Cela semble difficile à égaler. Il est donc temps de se demander si Novak Djokovic un défi d’une telle hauteur peut être posé, vu un moment d’une manière aussi surnaturelle, un autre, par Belgrade.

Le champion de l’ATP Cup, l’Australie et Dubaï ajoute un 18-0 dans la saison, et un 7-0 conséquent contre ses rivaux top-10. Sa capacité d’adaptation et son influence mentale sur ses rivaux, avec Roger Federer, l’un de ses principaux rivaux en piste difficile, absent pour cause de blessure, et avec l’incroyable défi d’affronter Nadal et Thiem dans le circuit d’argile, le numéro incontesté 1 du monde.

Le record du Feeder, 24 victoires consécutives, semble plus compliqué

Jusqu’à présent cette saison, selon l’ATP, Djokovic a vaincu Gael Monfils, Daniil Medvedev et Rafael Nadal avant de remporter la Coupe ATP. Aussi à Federer et Dominic Thiem avant de lever l’Open d’Australie, et à Monfils et Stefanos Tsitsipas à Dubaï, la semaine dernière. Djokovic, dont la séquence la plus longue contre le top 10 est de 17 victoires consécutives entre 2015 et 2016, semble à nouveau en mesure de mettre le circuit à un rythme dévastateur.

Loin semble l’énorme record de Roger Federer de 24 victoires consécutives contre des membres du Top 10, de 2003 à 2005, le plus durable qui ait été enregistré à l’ère Open. Nadal, avec 13, est derrière les Suisses et les Serbes, et aussi derrière les 16 que John McEnroe a ajouté en 1984, la saison avec les meilleures victoires de l’histoire du tennis (82-3), avec 96,5%.

Comme nous le disons, le Serbe a maintenant deux énormes rivaux en terre battue, auxquels il devra faire face avec une sécurité presque totale, et qu’il a été battu plusieurs fois en surface, comme Rafa Nadal et Dominic Thiem. L’entreprise ne sera pas simple mais le niveau avec lequel Novak a commencé nous invite à penser que peu de défaites s’ajouteront tout au long de la saison, en sélectionnant bien votre calendrier et en vous préparant à continuer d’améliorer votre jeu.

