Djokovic L’escapologue peut réaliser le Grand Chelem en 2020

“Djokovic” et “Escapologist” ne riment pas tout à fait, mais ils sont assez proches métriquement pour suggérer qu’avec le temps le grand Serbe pourrait juste acquérir un nouveau surnom pour aller avec “The Rubber Man”, le surnom qui témoigne à la fois sa flexibilité physique bizarre et sa capacité à rebondir même dans les situations les plus difficiles. Les deux phrases expriment quelque chose de ce qui pourrait être la compétence la plus impressionnante de Novak Djokovic sur un court de tennis – en termes simples, la capacité de revenir d’entre les morts, ou du moins l’équivalent sportif d’être mort. De plus en plus, il démontre qu’il ne peut tout simplement pas être vaincu sur un court de tennis, et si cette tendance se poursuit, il pourrait simplement atteindre le Saint Graal du tennis et remporter le Grand Chelem – les quatre Majors – en 2020.

Jusqu’à présent cette année, Djokovic a déjà montré des qualités de Lazare non pas une mais deux fois. Tout d’abord, lors de la finale de l’Open d’Australie début février, il a disputé deux sets à un contre Dominic Thiem et pendant un certain temps, il semblait que ses efforts herculéens dans la première Coupe ATP, dans laquelle il avait conduit la Serbie à un autre grand triomphe en équipe (après avoir mené leur victoire en Coupe Davis en 2010), pourrait enfin le rattraper. Mais ensuite, il s’est spectaculairement rallié (dans les deux sens du terme) et a finalement battu son jeune adversaire autrichien en cinq sets. Puis, à Dubaï la semaine dernière, Djokovic a fait face à quatre balles de match contre Gael Monfils en demi-finale, et il semblait certain que le Français pourrait enfin le battre pour la première fois, seulement pour que Djokovic les éloigne tous les quatre et finisse par gagner le match en trois sets. Il a ensuite enroulé Stefanos Tsitsipas en deux sets consécutifs en finale pour poursuivre son début sans défaite vers la nouvelle année et même la nouvelle décennie.

Bien sûr, même ces retours colossaux sont insignifiants par rapport à ce qui pourrait être le plus grand acte de survie sur un court de tennis, à savoir la victoire de Djokovic à la finale de Wimbledon 2019 malgré le fait que Roger Federer ait servi pour le match et obtenu deux balles de match contre lui. Mais juste au moment où tout le monde pensait que Federer pourrait enfin battre son plus grand ennemi (yep, supérieur même à Nadal) pour la première fois depuis la demi-finale de Wimbledon en 2012, Djokovic a en quelque sorte résisté assez longtemps, d’abord, pour rompre le service de Federer et puis, finalement, pour remporter le match et le titre lors d’un bris d’égalité en cinquième set, le premier jamais disputé en SW19.

On peut dire que Djokovic a toujours été le maître du «jeu de l’opossum» – qui semble avoir été dépensé physiquement, voire même vaincu, avant de revenir en quelque sorte dans la vie. En tant que jeune joueur, Andy Roddick s’est moqué de lui pour la liste apparemment interminable de maladies et autres tiques physiques qu’il a apportées au tribunal. Cependant, tout a changé à partir de 2010, avec le diagnostic de son intolérance au gluten et le changement de régime qui a suivi, après quoi il a “dominé” la prochaine décennie dans le tennis masculin.

Ce n’est vraiment que l’année dernière, depuis cette épopée (en fait, à peine croyable) du triomphe de Wimbledon, que Djokovic a de nouveau montré la capacité de revenir des morts sportifs. Mais s’il peut allier sa capacité récemment retrouvée à se faire passer pour Harry Houdini, le plus grand échappologue de tous, à toutes ses autres capacités étonnantes – le plus grand retour dans l’histoire du jeu et sans doute la plus grande ténacité mentale jamais exposée au tennis, pour ne nommer que mais deux – alors il aura vraiment une chance de réaliser quelque chose que même ses deux plus grands rivaux, Federer et Nadal, n’ont pas réussi, à savoir remporter un vrai (ie calendrier) Grand Chelem.

Bien sûr, Djokovic a déjà remporté une sorte de Grand Chelem, le soi-disant «Nole Slam» qu’il a réalisé en 2016, quand il a finalement remporté l’Open de France et a ainsi détenu les quatre Majors en même temps. Cependant, un Grand Chelem n’est pas du tout un Grand Chelem. La caractéristique déterminante d’un Grand Chelem réel (c.-à-d. Le calendrier) est qu’il est remporté la même année, et non en quelque sorte «étalé» sur deux ans. Faire cela est toujours une réussite remarquable, sans aucun doute, mais ce n’est pas – avec insistance – un vrai Grand Chelem.

C’est pourquoi le Grand Chelem reste le prix le plus apprécié du tennis. Dans toute l’histoire du tennis en tant que sport organisé, qui remonte maintenant à près de 150 ans, seuls deux hommes l’ont atteint: Don Budge de l’Amérique, en 1938, lorsqu’il est devenu le premier joueur de tennis de l’un ou l’autre sexe à remporter le Grand Chelem ; et bien sûr l’Australien Rod Laver, qui l’a extraordinairement remporté deux fois, d’abord en tant qu’amateur en 1962, puis, après avoir été interdit de jouer aux Majors pendant la majeure partie des années 1960 après avoir renoncé à son statut d’amateur, en tant que professionnel en 1969, après le sport elle-même était finalement devenue pleinement professionnelle (ou «ouverte») en 1968.

Le fait que ni Federer ni Nadal n’aient même réussi à imiter Budge et Laver, malgré le fait que statistiquement au moins ils sont les deux meilleurs joueurs de tennis masculins de tous les temps (avec respectivement 20 et 19 victoires majeures), montre à quel point il est difficile de gagner un Grand Chelem. Pour Djokovic, le plus grand obstacle sur son chemin est sans aucun doute Nadal à Paris, où le grand Espagnol va tenter une victoire franchement ridicule au 13ème Open de France, ce qui le mettrait au niveau de Federer sur 20 victoires majeures. Cependant, Djokovic a déjà remporté l’Open de France, il a également déjà battu Nadal sur la terre battue parisienne (en deux sets, pas moins, en quart de finale 2015) et pour le moment, comme en témoigne à nouveau leur match de simple en finale. de la Coupe ATP, il semble profiter d’une sorte de mainmise sur Nadal dans les grands matches, voire dans les matchs majeurs.

Si, et c’est évidemment encore un gros si, Djokovic peut remporter l’Open de France, alors il sera relativement équitable pour le reste du Grand Chelem, après avoir remporté à la fois Wimbledon et l’US Open à plusieurs reprises. Puis, s’il termine le Grand Chelem, il peut le battre incroyablement en remportant un neuvième Open d’Australie à Melbourne l’année prochaine, ce qui le placerait devant Federer dans les enjeux majeurs de tous les temps – 21 sur 21.

Tout cela est pour l’avenir, bien sûr. Des blessures, ou une perte de forme soudaine, même inexplicable, du type qui avait fait du mal à Djokovic avant en 2016 et 2017, pourraient faire dérailler même le plus grand des plans du Grand Chelem. Mais, comme il l’a déjà prouvé à plusieurs reprises au plus haut niveau, si quelqu’un peut réaliser ce qui semble impossible et remporter le premier Grand Chelem du 21e siècle, c’est Novak Djokovic. Et s’il le fait, alors il aura sûrement prouvé hors de tout doute qu’il est le CHÈVRE – le plus grand de tous les temps – et même FedHed ou Rafaelite le plus réticent devra le reconnaître.

