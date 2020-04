Djokovic montre son refus de se faire vacciner contre COVID-19 pour rejouer

Le numéro un mondial du tennis, Novak Djokovic, est intervenu hier lors d’un appel vidéo avec d’autres athlètes serbes et a montré son rejet d’une éventuelle vaccination obligatoire contre le coronavirus pour permettre la reprise des tournois.

20/04/2020 à 13:14

CEST

sport.es

Le Serbe a précisé sa position face à la vaccination obligatoire du COVID-19 pour voyager et jouer: “Personnellement, je suis contre la vaccination et encore plus s’ils me forcent à le faire. Je ne veux pas qu’on me dise que je dois le faire pour voyager à nouveau. Si le jour vient où c’est obligatoire, vous devez prendre une décision à ce sujet “, a expliqué le joueur de tennis.

En outre, Djokovic a ajouté que “Si la saison de tennis compliquée reprend en juillet, août ou septembre, il nous sera demandé de se faire vacciner après avoir passé les quarantaines respectives et aujourd’hui il n’y a pas de vaccin. “

Il convient de noter que Djokovic Il est également président de l’ATP Players Council, donc son opinion à ce sujet pourrait être tout à fait pertinente. dans la posture adoptée par l’organisme. L’ATP a informé les joueurs qu’aucun tournoi ne se tiendra s’il y a des difficultés de mobilité qui empêchent la présence de certains joueurs de tennis.

.