Djokovic, Nadal, Federer et les marques des balles

Hier, j’ai commenté sur Twitter que je ne pensais pas que c’était une coïncidence Roger Federer Il passera de victoires en Australie en 2017 et 2018 à de grandes souffrances en 2019, après avoir été éliminé en huitièmes de finale, et qu’en 2020 il continuera de souffrir pour que son jeu agressif approche du filet. Le tournoi a changé de marque de balles en 2019, passant d’une longue relation avec Wilson à Dunlop, présent dans la plupart des tournois du circuit. C’est un facteur plus qu’important pour déterminer le succès ou l’échec d’un joueur de tennis et c’est que même si cela ne lui semble pas, la balle peut grandement favoriser ou nuire au jeu d’un joueur de tennis.

Un ballon Wilson ne se comporte pas de la même manière qu’un Dunlop, tout comme il ne réagit pas comme un Tecnifibre, Babolat, Chef ou Penn. Une balle n’est pas la même chose qu’une autre et il est important que nous sachions tous que chaque balle est un monde et que selon les conditions dans lesquelles se déroule le tournoi, chaque balle se sentira d’une manière ou d’une autre. Pour donner un exemple clair, ce qui se passe à Melbourne cette année est révélateur et c’est que Federer et Nadal eux-mêmes ont commenté cette semaine la particularité de Dunlop et c’est qu’elle gonfle après quelques matchs, pour le ballon lui-même et à cause de l’humidité de l’air, qui ralentit le jeu.

“C’est quelque chose que nous pouvons tous voir dans le nombre de rallyes”, a déclaré Federer après son match contre Millman. “Combien de filets de service ai-je pu faire dans tout le match? Huit? Dix? Il semble presque que les conditions soient en terre battue”, a-t-il ajouté. Le groupe des Baléares a pour sa part déclaré que lorsque les balles gonflaient tellement, cela l’empêchait de lancer sa pirouette car il ne saisissait pas les effets de manière égale. Millman, sachant cela, a complètement humidifié les balles avant de prendre part à son match contre Federer, quelque chose que les caméras ont chassé et qui signifiait tricher pour être favorisé, ralentissant le reste des Suisses. De plus, Eurosport a montré qu’un ballon Nadal au cours de la journée à Melbourne a rebondi à une moyenne de 1,40 m de haut, tandis que la nuit, il a à peine atteint 1,20 m.

Chaque joueur a une balle avec laquelle il se sent le plus à l’aise. Comme nous l’avons dit, chaque balle se comporte d’une manière et il y en aura une qui sera favorable au jeu avec beaucoup d’effet et une autre qui sera très rapide. Il y en a qui sont très durs et d’autres plus doux. Jusqu’à ce que le jour arrive (totalement improbable) qu’il n’y ait qu’une seule balle dans le circuit pour chaque tournoi, nous verrons des conditions totalement différentes entre, par exemple, Cincinnati ou l’US Open, avec deux marques de balle différentes. Analysons le pourcentage de victoires de chaque membre des Big Three, pour voir quelle est la marque de balle avec laquelle Rafa Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic Ils se sentent plus à l’aise.

Ces données ont été possibles grâce au travail de Vestige_du_jour, qui a collecté avec quelle balle ces trois joueurs ont gagné le plus. Pour ce faire, définissons d’abord les tournois organisés par chaque balle.

Babolat: Roland Garros

Dunlop / Slazenger: Wimbledon, Monte Carlo, Madrid, Rome, Barcelone, Halle, Shanghai, Tokyo, Halle.

Responsable: Finales ATP, Paris-Bercy, Bâle.

Penn: Indian Wells, Miami, Canada, Cincinnati.

Tecnifibre: Rotterdam.

Wilson: Open d’Australie, US Open.

Remarque: Il est important de mentionner que les finales ATP ont changé pour Dunlop, ainsi que l’Open d’Australie.

A commencer par Federer, le Suisse a un plus grand nombre de victoires en jouant avec un ballon Wilson, qui est aussi la marque qui sert ses raquettes. Avec Wilson, il a presque 90% de victoires tandis qu’avec le reste, il touche 80%.

Nadal, en revanche, a presque 100% de victoires lorsqu’il joue avec Babolat, comment pourrait-il en être autrement puisque toutes ces dernières années ont été le ballon officiel de Roland Garros, où il a remporté 12 fois. Avec Dunlop, il a également remporté de nombreuses fois, étant le ballon des 1000 Masters de terre. Il n’a pas fait aussi bien avec le Head, avec lequel il n’a que 70% de victoires. Wilson est son troisième ballon préféré en termes de% de victoires.

Enfin, Djokovic gère des nombres très similaires avec toutes les balles, démontrant à quel point c’est hors route. Seul Wilson se démarque des autres, dépassant 85% tandis que les autres dépassent légèrement 80%.

Il convient de mentionner que dans ce prochain Roland Garros, Wilson remplacera Babolat comme ballon officiel du tournoi de Paris, ce qui va sûrement provoquer un changement pour les joueurs comme Rafa, habitués à ce ballon depuis tant d’années. Il faudra voir comment il se comporte, par rapport au Babolat.

