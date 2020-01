Djokovic parle de Federer et de son duel contre Krajinovic

Novak Djokovic C’est déjà au troisième tour. Toujours stable et constant dans les situations les plus défavorables, le numéro 2 mondial a dû gérer de fortes rafales de vent sur la Rod Laver Arena, où il a vaincu Tatsuma Ito. Le Serbe a bavardé avec la presse pour analyser ses sentiments, évaluer le choc entre Krajinovic et Federer et penser à son prochain adversaire, le japonais Nishioka.

Le vent et la nécessité de s’adapter en permanence. “Je ne pense pas que les joueurs apprécient ce genre de conditions. C’est ce que c’est. Vous devez l’accepter. Je suis entré dans le jeu et j’ai très bien joué au début. Dans l’ensemble, je suis satisfait de ma performance. C’était ma première confrontation contre Ito. Non Je l’ai vu jouer plusieurs fois auparavant. J’ai parlé à l’équipe, j’ai un peu analysé son jeu. Et à partir de là, mon service a très bien fonctionné, même au premier tour. C’est quelque chose que j’ai travaillé en pré-saison. C’est l’une des priorités, essayer d’obtenir cet avantage de gagner de nombreux points faciles avec le premier service. Jusqu’à présent, cela a bien fonctionné, à la fois dans la Coupe ATP et ici. “

Le duel entre Krajinovic, son compatriote, et Federer, son possible rival en demi-finale hypothétique. “Nous avons parlé hier soir. Il s’est bien battu lors de son match du premier tour. Il a gagné en cinq sets. C’était super pour sa confiance. Évidemment, ce sera complètement différent aujourd’hui contre Roger. Nous avons parlé un peu des choses qu’il peut faire pour tirer le meilleur parti du terrain.” “Encore une fois, cela ne dépend pas de lui seul. Cela dépend de la qualité de Roger. Cela peut être une confrontation très intéressante. Je pense que Krajinovic est un joueur très talentueux et a été sur le circuit depuis longtemps, il connaît le jeu de Roger. Cela dépend juste de la façon dont il commence. . Ce sera intéressant de le voir. “

Interrogé sur une profession qu’il aurait pu choisir au lieu du tennis, Nole opte pour une. “Je pratiquerais probablement un autre sport parce que je viens d’une famille sportive. J’ai grandi dans les montagnes, j’ai beaucoup skié quand j’étais plus jeune. Mon père était un skieur professionnel. La plupart de ma famille était des skieurs professionnels. Je serais probablement sur les pistes de ski en ce moment dans certains place de l’Europe. “

Son prochain rival, Yosihito Nishioka, devant lequel il a déjà joué pour Davis. “Eh bien, les conditions étaient différentes en Coupe Davis. Le ballon ne vole pas ici autant qu’en Coupe Davis. Je pense qu’il est plus lent, ce qui est en fait plus adapté au match de Nishioka. Il est l’un des joueurs les plus nombreux.” rapide que nous avons dans le circuit et qui ne fait pas trop d’erreurs. Il a un très bon revers. Il peut bien se défendre avec la droite. Il aime faire tourner la balle vers l’arrière de l’adversaire. J’espère bien. Cela m’aidera. “

Enfin, Novak a parlé de ses dernières vacances à Bali. “C’est l’un des endroits les plus spéciaux du monde. Honnêtement, j’ai été impressionné par la gentillesse et l’authenticité des gens. L’énergie de cette île est très spéciale. Ce qui nous a attirés, ce qui m’a amené à y aller avec ma femme est un L’école verte à Bali, un concept d’éducation unique C’était très intéressant pour nous Depuis deux ans, nous connaissons le concept Nos amis nous ont présenté le concept et ils ont leurs enfants à l’école de Bali Nous avons toujours voulu y aller à Bali en général. Nous en profitons donc pour visiter l’école. Il est possible que nos enfants fréquentent cette école dans un avenir proche. “

