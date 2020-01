Djokovic parle de sa nouvelle mentalité dans le tennis

Ce n’est pas très donné Novak Djokovic a longuement parlé aspects personnels de sa vie, au-delà du tennis. Mais à cette occasion, Belgrade a offert une interview assez longue et juteuse en termes de matériel sur ce qui entoure le serbe et surtout, en termes de sa pensée et de sa vision du tennis après 30 ans et à une époque de maturité. Une vision au-delà du matérialisme des résultats, une vision plus profonde et avec laquelle il est capable de remplir sa vie et de prolonger sa carrière de tennis.

“Je ne vois plus le tennis comme” je dois aller dans une telle mesure “ou” je dois gagner ce tournoi “, je fais tout mon possible pour y parvenir. J’en ai fini avec ce chapitre de ma vie. Je suppose que cela fait partie de l’évolution de ma vie pour arriver à un point où le tennis est pour moi plus que tout cela “, déclare Novak Djokovic avec force pour le New York Times lors de la pré-saison qui s’est tenue à sa résidence de Monte-Carlo. Une vision qui, cependant, ne le sépare pas d’être ambitieux et de chercher dur pour élargir son vaste record et garder ce combat particulier avec Nadal et Federer pour être les meilleurs de l’histoire du tennis.

Le serbe a en tout cas beaucoup changé ces dernières années. Les problèmes physiques et existentiels du tennis et le fait de devenir parent ont façonné une mentalité renouvelée chez les 16 champions du Grand Chelem. “Nous nous levons bientôt à la maison parce que je dois emmener mon fils à l’école. Nous préparons les jus dans la cuisine, puis nous sortons et regardons le lever du soleil. Il faut plus de temps pour s’asseoir avec des câlins et chanter ensemble. Et nous faisons aussi un peu de yoga “, reconnaît Nole parler de sa vie de famille avec sa femme Jelena et leurs enfants de cinq ans Stefan et Tara deux.

Sa vie au tennis n’est évidemment pas la même et il l’exprime. “Tout le monde parle de titres, de réalisations, de disques, d’histoire. Je me sens très reconnaissant d’être dans une position où je suis impliqué dans toutes ces conversations, au milieu d’eux. Je me sens très reconnaissant pour la carrière que j’ai eue. Mais pour le moment, le tennis est pour moi plus une plate-forme qu’une obsession des réalisations individuelles », explique le Balkan.

Cette nouvelle perception de la vie et du tennis qui y est liée, nous amène à faire le parallèle avec la carrière de quelqu’un qui lui a été une grande inspiration comme l’a été l’Américain Andre Agassi. “Il a été l’une des personnes qui a le plus influencé ma vie. C’est lui qui m’a permis de réaliser toutes ces choses. Si vous le voyez dans une perspective plus large, il est très intéressant de voir comment le point du changement Étant donné ce qui vous arrive, réalisez quelle est la prochaine étape de votre vie. Je serai éternellement reconnaissant envers André “, a déclaré Nole.

Belgrade parle également dans l’interview des valeurs dont un numéro un a besoin pour y rester, pour se perpétuer avant tout, des valeurs qui vous conduisent à aller au-delà, à essayer de nouvelles choses, à expérimenter. “Il y a beaucoup d’athlètes qui sont très bons à l’entraînement, mais ils arrivent aux matches et ensuite l’histoire change. Vous pouvez avoir un bon match ou deux ou trois bons mois, mais, dans quelle mesure pouvez-vous être cohérent?”, Demande-t-il. Nole. “Cette formule de réussite a toujours été le Saint Graal de l’athlète. Être numéro un, je pense, nécessite un désir constant et un esprit ouvert pour se perfectionner et s’améliorer Soi dans tous les aspects. Je sais que Roger par exemple en a parlé comme beaucoup d’athlètes qui seront d’accord avec moi. Stagner, c’est reculer “, précise Djokovic.

