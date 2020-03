“Djokovic peut dépasser Roger Federer et Rafael Nadal”

Novak Djokovic a réussi à remporter 17 tournois du Grand Chelem, 34 Masters 1000 et 5 finales ATP à l’époque inévitablement marqués par deux légendes du tennis comme Roger Federer et Rafael Nadal. Le champion de Serbie est également en tête dans le H2H avec ses deux rivaux (27-23 contre Federer; 29-26 contre Nadal).

S’exprimant sur Tennis Channel, Andy Roddick a analysé le débat GOAT: “En ce moment pour moi, c’est Roger et Serena”, a déclaré A-Rod. “[But] Si Novak arrive au point où il est à égalité pour le record de tous les temps en slams avec Rafa et Roger, alors cela devient très important sur les titres en tête-à-tête et en Masters.

Le fait que Novak, contre pratiquement tout le monde dans le monde, qu’il ait joué plus d’une ou deux fois a un record de victoires et contre toutes les personnes dans cette conversation est également fou. Avoir un record de face à face gagnant contre Roger, Rafa, [Andy] Murray – si Novak est à égalité au total du Slams à la fin, il va être très difficile de contester son curriculum vitae. “

Le Serbe a révélé que lui et sa famille feront un don majeur par le biais de sa fondation pour aider au combat. «Nous aimerions profiter de cette occasion pour inviter tout le monde à se joindre à nous et aider de nombreuses familles et personnes qui ont besoin d’aide pour survivre et retrouver la santé.

Nous continuerons à rassembler des gens qui m’appellent tous les jours et qui veulent se joindre à nous. Tout le monde ne peut pas aider, beaucoup sont durement touchés par cette situation, mais heureusement, il y a beaucoup de gens et d’entreprises qui peuvent aider. Nous allons ouvrir un compte spécial pour cette situation d’urgence comme nous l’avons fait la dernière fois lorsque nous avons été touchés par les inondations.

[The] L’équipe de la Fondation Novak Djokovic fonctionne comme une machine bien huilée et nous sommes prêts à aider “- a déclaré le numéro 1 mondial.